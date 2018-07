R. S., Bonn, Anfang November

Die SPD-Abgeordneten Merten und Berkhan haben von sich aus auf ihre Mitarbeit im Verteidigungsausschuß des Bundestages bis zur Klärung der Protokoll-Affäre verzichtet. Hätten sie es nicht getan, wären sie wohl von der Fraktion dazu gezwungen worden. Schwere Verdachtsgründe bleiben, wenn auch Berkhan nach den inzwischen bekanntgewordenen Details von dem Verdacht, er könnte das sogenannte Nörvenich-Protokoll an den „Spiegel“ weitergegeben haben, entlastet erscheint.

Merten beharrte in der Fraktionssitzung am Dienstag auf seiner Erklärung, er habe mit der Weitergabe des Protokolls und dessen Ablichtung nichts zu tun. Ein ungutes Gefühl scheint bei vielen SPD-Abgeordneten geblieben zu sein. Erler sagte, wenn jemand zu der Sache noch etwas zu sagen habe, möge er in sein Büro kommen. Der Kreis der für die Weitergabe in Betracht zu ziehenden Personen ist sehr klein. Der „Spiegel-Redakteur Schmelz, der das Geheimnis jederzeit lüften könnte, wird gewiß schweigen.

Wer jetzt freilich als Schuldiger überführt wird, hat ausgespielt. Und je höher er stehen sollte, um so gründlicher.