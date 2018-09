Thomas von Randow: „Werkspionage, im Reich der Natur“, ZEIT Nr. 42

In dem Artikel heißt es, daß der Direktor des Max-Planck-Institutes für Biologie in Tübingen, Dr. Werner Reichardt, das Bewegungssehen von Insekten untersucht habe. Ich zitiere: „Hierzu bediente sich Reichardt einer raffinierten Versuchsanordnung, bei der er das Verhalten eines Rüsselkäfers unter dem Einfluß verschiedener bewegter Lichtreize registrieren konnte. Mit großer Geduld sammelte der Physiker auf diese Weise eine Fülle von Daten, Ergebnisse, die ihm schließlich einen vollständigen Überblick über die Reaktion des Tieres auf bewegte Gegenstände gab.“

Diese Schilderung entspricht nicht den Tatsachen, denn der jetzige Ordinarius für Zoologie an der Universität Freiburg, Professor Dr. Bernhard Hassenstein, hat schon 1948 die von ihm entwickelte Methode für die Untersuchung von freischwebenden Insekten mit Hilfe des Spangenglobus veröffentlicht.

Professor Hassenstein hat in langjähriger Forschung am Rüsselkäfer Chlorophanus die Daten erarbeitet, die später Dr. Reichardt mathematisch untersucht hat. In einer Reihe von gemeinsamen Publikationen haben dann Professor Hassenstein und Dr. Reichardt ihre zusammen weiterentwickelten Ergebnisse veröffentlicht.

Renate Reich, Freiburg