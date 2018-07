Inhalt Seite 1 — Stirbt man zu leicht in unserer Welt der Technik? Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Von Alexander Mitscherlich

Wie ist das eigentlich: Stirbt man zu leicht in Deutschland? Vierzig eingeschlossene Bergleute in Lengede werden – da man kein Lebenszeichen vernahm – nach wenigen Tagen für tot erklärt, die Trauerfeier wird anberaumt. Der Jubel über die endlich ans Licht gebrachten drei, die Spannung, ob die Rettung gelingen würde, ließ den erklärten Tod der anderen fast im Schatten versinken. Schon war man dabei, den Triumph der Technik zu besingen – da kam die Nachricht, daß trotz aller anderen Meinungen doch noch Überlebende in der Tiefe waren.

Es scheint klar zu sein, daß die entscheidende Bohrung, die eine Verbindung zu ihnen herstellte, auf die beharrliche Forderung anfänglich geretteter Hauer hin erfolgte, nicht also auf die Initiative der Ingenieure und der Direktion. Man hört ferner, daß die Stelle, an der man jetzt erfolgreich eine Leitung niederbrachte, bereits am Sonntag vor einer Woche, also am 27. Oktober, von diesen Hauern als der Ort bezeichnet worden war, wo man noch lebende Eingeschlossene vermuten könne. Wieso, fragt man sich, mußten sieben Tage verstreichen, ehe das geschah, was unmittelbar zu geschehen hatte?

Zugegeben: eine Katastrophe wie die von Lengede löst im beschränkten Umfang immer Panik aus. Zudem sind gewöhnlich jene Apparaturen nicht verfügbar, die man in dieser überraschend entstandenen Lage brauchte. Das große Bohrgerät, das die Befreiung der drei Bergleute ermöglichte, war auch erst mit 36 Stunden Verzögerung nach der Wahrnehmung der ersten Klopfzeichen einsatzbereit.

Der Verzettelung der Verantwortung sind einerseits manche der Katastrophen zuzuschreiben, andererseits verhindert sie optimale Rettungsmöglichkeiten. Hier können wir als Bürger nicht mehr zusehen. Vielmehr ist uns allen eine Verantwortung auferlegt, die wir nicht delegieren können. Mißtrauen ist am Platz.

Überfüttert mit Unglücksbotschaften, wie wir sind, nimmt tödliche Wirklichkeit in unserem Bewußtsein langsam einen sterilen Charakter an. Man blättert durch die Morgenzeitung, sitzt bequem vor dem Bildschirm und läßt alles Revue pasieren, als könne es nicht anders sein.

Es ist alarmierend, daß es der von einer Illustrierten – dem „stern“ – angeregten Untersuchung bedurfte, um einen Einblick in die skandalösen Verhältnisse der Unfallhilfsstellen an unseren Straßen zu gewinnen. Der Verletzte, der an solche Orte gebracht wird, hat schlechte Chancen. Professor Herzog, der diesen Tatbestand vor uns ausbreitete, verlangte als Konsequenz einen zentralgeleiteten staatlichen Rettungsdienst. Warum sorgten die Gesundheitsausschüsse unserer Parlamente nicht dafür, daß der permanente Krieg auf Deutschlands Straßen – 15 000 Tote, 400 000 Schwerverletzte im Jahr – nicht wenigstens einen einsatzbereiten und klar organisierten Sanitätsdienst bekommt? Sollten wir Abgeordnete benötigen, die einer sich ständig komplizierenden technischen und sozialen Situation besser gewachsen sind?