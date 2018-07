... denn sie ist, wie Klopstock uns schriftlich gegeben hat, „ein großer Gedanke“ und „des Schweißes der Edlen wert“ – eine für meinen speziellen Geschmack allerdings etwas zu melodramatische Wendung. Ich würde erst einmal das „edel“ herauslassen; was das sei, ist so ausgemacht noch nicht, daß es nicht noch einige Untersuchungen vertrüge. Bei dem „großen Gedanken“ möchte ich proponieren, sacht das „groß“ zu entfernen; und dasselbe widerfahre der „Unsterblichkeit“ (still streicht’s mein Faber-Castell 1357).

Denn sich Unsterblichkeit einzubilden oder gar zu wünschen, dazu gehört ein Maß an Unklugheit, das ich nicht besitze. Der Tod bedeutet, nach dem, was wir bis jetzt über ihn wissen, die Rückverwandlung allzu kompliziert geratener Lebensmaschinchen ins stupid-dauerhaftere Anorganische; ein ziemlich brutaler Trick, dem einen Kleinschnipp zu schlagen uns dadurch gelungen ist, als es Bücher gibt, vermittels deren einige „auserlesene Geister“ noch ein paar Jahrhunderte so’n bißchen wirken (die Spotthäkchen um das weitmäulige Adjektiv deswegen, weil es sich eben auch wieder nicht um das sorgfältigsorgenfaltige Bewahren von Groß-Genien hindelt; sondern Naturereignisse, Zufälle, das Feuer – Omar verbrennt die Bibliothek von Alexandrien; Hitlers Rassepöbel macht’s nach – sorgen dafür, daß einem auch dieses Ausleseprinzip höherer und höchster Gewalten nur hochverdächtig erscheinen kann: „Let twenty pass, and stone the twenty-first; not loving, hating not, tut choosing so“ (Browning). Wird also, als bürgerliche Variante des einleitenden Diktums, etwa dieses bleiben: eine Zeitlang noch, ab und zu, genannt und gewürdigt werden (meist nur mit einem anerkennenden Nick eines Benützerkopfes) – ach Gott, s’iss vielleicht ä Gedanke, wie? Allerdings kommt man bei der praktischen Ausführung unvermeidlich ins Schwitzen.

Nachdem dergestalt wieder mal ein paar der beliebten, ebenso weitverbreiteten wie irreführenden Klischeevorstellungen ausgeräumt wären, beginne ich gern ernsthaft zu reden. Das „Genie“ ist selten bei uns. Nicht weil die Fähigkeit dazu so rar wäre – die wird vermutlich häufiger sein, als man meint (obschon so häufig, wie die alljährlichen Meßkataloge und „Klappentexte“ uns einreden möchten, nun wiederum auch nicht) – aber sie macht im Endeffekt nicht mehr als fünfundzwanzig Prozent aus. Die nächsten fünfundzwanzig bestehen aus Mut; das heißt erworbene Unanfälligkeit für populäre Tabuvorstellungen und von der Außenwelt auferlegte Denkhemmungen sowie Rücksichtslosigkeit gegen den eigenen Körper und dessen Wohlergehen. Die nächsten fünfundzwanzig ergibt proletarischrobotender Fleiß (ich akzentuiere hier ausnahmsweise einmal das „proletarisch“, weil sich’s so nett mit Klopstocks hochgestochenem „edel“ beißt). Die letzten fünfundzwanzig Prozent endlich müssen aus Glück bestehen; so scheint es zum Beispiel in Deutschland unvermeidlich, daß jeder Genius während seines Lebens fünf bis sechs Jahre lang „Stahlgewittern“ ausgesetzt werde, worauf denn nicht selten Granatsplitter eine letzte, freilich ziemlich kuriose Art Zuchtwahl bewirken. Also das Genie lassen wir mal ganz beiseite; das beißt sich ja, nach beliebter Theorie, von selbst durch. Die dringende Frage heißt hier vielmehr: Was soll der gute Amateur, der am Genie Verhinderte, tun?

Die Frage begegnet recht häufig und ist ein gutes Zeichen für den, der sie stellt; noch ist „der Funke“ in ihm lebendig; der ehrenhafte Menschenwunsch, über sich selbst hinaus zu nützen, möglichst ins nächste Jahrhundert hinein. Und das ist so einfach, daß es unverantwortlich wäre, nicht darauf hinzuweisen, daß unsere Literatur, deren Geschichte und deren Hilfsmittel, noch ziemlich im Anfang stehen: Wenn es jemals besser werden soll, dann ist dazu die Mitarbeit der Amateure, der endlos-fleißig Liebenden, erforderlich. Ich deute im folgenden nur an; hinter jedem angetippten Themenkreis stehen Tausende, vom Genius nicht zu erledigende, dennoch unbedingt benötigte, Einzelaufgaben und Vorarbeiten.

Ich beginne beim Einfachsten – oder halt! Ware das noch „einfach“, wenn einer zehn Jahre exaktester Feierabend- oder Freizeitarbeit opferte?

Einer der folgenreichsten und unbekanntesten deutschen Schriftsteller war Johannes von Müller (1752–1809). Man lasse sich dadurch nicht täuschen, daß er ein „Historiker“ genannt wird; schon, recht; aber seine eigentliche Wirksamkeit, bis heute, ist durch seine seltsame Sprachkraft begründet, von der noch gar nicht genau anzugebende deutsche Schriftsteller profitiert haben:

„Sie standen / in schmaler Ordnung / mit kurzen Waffen; / 400 Luzerner, 900 Mann aus den 3 Waldstätten, und ungefähr 100 Glarner Zuger Gersauer Entlibucher Rotenburger, unter ihren Bannern / unter dem Schultheiß der Stadt Luzern und unter dem Landamman eines jeglichen Thales. / Einige trugen die Hellbarten, womit im Paß bey Morgarten ihre Ahnen gestritten; / einige hatten statt der Schilde ein kleines Brett um den linken Arm gebunden. / Erfahrene Krieger sahen ihren Mut. / Sie fielen auf die Knie und beteten zu GOtt nach ihrem alten Gebrauch. / Die Herren drüben banden die Helme auf. / Der Herzog schlug Ritter. / Die Sonne stand hoch. / Der Tag war sehr schwül.“ Alle erscheinen sie dem Kenner aus den Tiefen derZeit, die mächtig Angeregten: Meyerns „Dya Na Sore“; Schillers „Teil“; Fouqué; die Kolbenheyer und Wilhelm Schäfer unserer Tage; seine Einflußsphäre ist noch gar nicht zu überblicken. Die gesammelten Werke dieses Mannes nun sind (oh, der Schande!) zum letzten Male 1831–1835 in vierzig Bänden bei Cotta erschienen, allein das ein gruseliges Hindernis für die Bekanntschaft mit Müller. Diese vierzigbändige Ausgabe ist unschätzbar; aber es handelt sich um ein Schatzhaus, dessen Tür verschlossen ist: Denn diese 20 000 Druckseiten haben kein Register!