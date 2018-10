Neulich besuchte mich ein alter Kalter Krieger, so ein richtiger alter Kämpfer aus der guten alten Dulles-Ära. Es war nicht immer so – aber jetzt, wo es keiner mehr so recht gewesen sein will, da freut man sich über jeden von den wenigen, die man noch trifft. Fritz machte allerdings einen ziemlich verstörten Eindruck.

„Entspann Dich erst mal“, sagte ich ganz harmlos, aber da fuhr er schon entgeistert zusammen.

„Von entspannen bitte kein Wort!“

„Wieder mal Ärger über die Russen?“

„Nee. Die sind mein einziger Trost“.

„Ach, sieh mal an“, sagte ich, „und was beißt Dich nun wirklich?“ Er sah mich groß an. „Die Entspannung. Die regt mich furchtbar auf. Wenn die sich immer mehr entspannen, was soll dann aus dem ganzen Kalten Krieg werden?“ Ich schüttelte ratlos den Kopf.

„Jetzt machen sie schon keine überirdischen Atomversuche mehr. Eines Tages schaffen sie noch die Raketen ab. Und die Panzer. Was soll denn da aus der Abschreckung werden?“ „Schrecklich“, sagte ich bekümmert.