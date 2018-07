Quarz mißt genauer als Quecksilber

Quarzkristalle und Transistoren sind die Bauelemente eines hochempfindlichen Thermometers, das von den Bell-Laboratorien entwickelt wurde. Das Instrument zeigt Temperaturschwankungen bis auf den hunderttausendsten Teil eines Grades Celsius genau an. Durch die Temperatur wird ein Quarzkristall in Schwingungen versetzt; die mit einem Präzisionsoszillator gemessen werden. Im Gegensatz zu dem gewöhnlichen Quecksilberthermometer zeigt das Quarzthermometer die Temperatur sofort ohne Verzögerung an; es arbeitet einwandfrei in dem Temperaturbereich zwischen minus 270 und plus 100 Grad.

Mit dem neuen Instrument hofft man Aufschluß darüber zu erhalten, wie bei verschiedenen Substanzen der Wechsel von einem Aggregatzustand in den anderen vor sich geht, also zum Beispiel der Übergang vom festen in den flüssigen Zustand. Solche Zustandswechsel verlaufen nicht allmählich, sondern plötzlich, und die kritische Temperatur, bei der dies geschieht, läßt sich nun präziser messen als bisher. Außerdem wird man feststellen können, ob beim Wechsel der Aggregatzustände Wärme abgegeben oder aufgenommen wird. Wegen seiner Genauigkeit laßt sich das Quarzthermometer auch als Eichgerät für andere Thermometer verwenden.

Französischer Satellit?

Ein zwei Zentner schwerer in Frankreich entwickelter Instrumentensatz wurde in der vergangenen Woche vom amerikanischen Versuchsgelände auf der Wallops-Insel mit einer Aerobee-155-a-Rakete bis in 185 Kilometer Höhe getragen. Mit dieser Sonde, die sieben Minuten lang Meßergebnisse zur Erde zurückfunkte, haben französische Wissenschaftler die Feldstärken der elektrischen und magnetischen Strahlung sehr langer Radiowellen und die Elektronendichte in der Ionosphäre untersucht. Die Verwendbarkeit der Ergebnisse dieses Experiments wird darüber entscheiden, ob eine ähnliche Instrumentenkapsel später auf eine Satellitenbahn gebracht werden soll.