Von Horst Wetterling

Das Kind“ – so heißt es in einer unvergessenen Bemerkung eines Erziehers – „hat von tausend Waffen, die wir Erwachsene in Kunst, Wissenschaft, Erfahrung und so weiter finden, keine einzige. Es hat nichts als sein kleines, ungeschütztes, nacktes Herz, das wir ebenso leicht erheben als zu Boden schlagen können.“ Daß es zu Boden geschlagen wird durch die Brutofentemperatur der Verwöhnung, durch die Peitsche elterlichen Ehrgeizes, durch die Kälte von Gleichgültigkeit und Vernachlässigung, durch das Wechselbad von Härte und Nachgiebigkeit – dies ist hier am Beispiel einiger „Erziehungsstile“ skizziert worden. So verschieden die Haltungen der Eltern auch sein mögen, sie bewirken stets das gleiche: Sie erschweren die Entwicklung des Kindes zu innerer Selbständigkeit, zum Mut und zum Vertrauen in die Gemeinschaft. So verschieden auch die Motive für die Fehler der Eltern sein mögen, sie wurzeln stets in gleichen Zusammenhängen: Sie haben ihre Ursache in der Art und Weise der Eltern, ihr Leben zu führen:

So tragen Menschen, die den Druck einer geduckten Kindheit durch die eifersüchtige Wahrung ihres Prestiges auszugleichen suchen, eben den gleichen Autoritätsanspruch in die Erziehung ihrer Kinder, unter dem sie ehemals gelitten haben. Im Grunde entspringt ihr Autoritätsbedürfnis dem nie beruhigten Gefühl der Minderwertigkeit, so daß ihre erzieherischen Bemühungen nichts anderes sind als stets wiederholte Versuche, das schwankende Selbstbewußtsein zu stützen.

So sind Frauen, die sich mit der Rolle ihres Geschlechts in der Ehe nicht abfinden können, leicht bereit, ihr Kind maßlos zu verzärteln, so sehr, daß an andere Leistungen, an die Führung des Haushalts oder gar an weitere Kinder überhaupt nicht zu denken ist. Im Grunde dient ihnen das Kind als Waffe, die den Mann zwingen soll, ihnen zu gewähren, woran sie gewöhnt waren, bevor sie das Joch der Ehe auf sich nahmen: unablässige Fürsorge, stete Zärtlichkeit, Mitleid und Anbetung.

Und somit wachsen wiederum Menschen auf, die nicht zur Erziehung taugen, weil sie dem Leben nicht gewachsen sind, und seien sie auch noch so erfolgreich. Selbst Produkte einer falschen Erziehung, werden sie im Umgang mit ihren eigenen Kindern ebenfalls versuchen, Erfahrungen auszugleichen, von denen sie ehemals geängstigt wurden, und Ansprüche zu behaupten, die sich von früh auf in ihren Sinn eingegraben haben. Sie werden wiederum ihre Verantwortlichkeit für ihre Kinder in dem Sinne mißverstehen, als seien diese ihr Eigentum, als müßten sie ihrer Eitelkeit, ihrem Ehrgeiz, ihrem Verlangen nach Prestige oder Perfektion dienen.

Soll hier Frieden gestiftet werden, so muß man mit der Erziehung der Erzieher beginnen.

Es ist falsch, das Heil von Menschen zu erwarten, die sich der Erziehung von Berufs wegen widmen. Durch die große Zahl von Kindern, die dem Lehrer in unseren Verhältnissen zugemutet werden, ist es ihm versagt, sich des einzelnen Kindes so anzunehmen, wie Pflicht und Neigung es ihm gebieten. In ihrer Resignation fliehen auch Lehrer in „Erziehungsstile“, die sich durchaus mit den Fehlern der Eltern vergleichen lassen.