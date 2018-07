Und doch sind wir das Volk der Dichter und Denker! Mit 65 „important thinkers“ auf hunderttausend Einwohner liegt Deutschland zwar an zweiter Stelle hinter der Schweiz, die seit der Renaissance 227 „important thinkers“ und somit 87 pro 100 000 hervorgebracht hat, aber noch weit vor England, Schottland, Frankreich, den Niederlanden, Dänemark und den USA.

Das Buch, das uns solchen Trost spendet, kommt aus Amerika, heißt „The Geography of Intellect“ und stammt von Nathaniel Weyl und Stefan T. Possony. Der Sinn dieser Rechenkunststücke ist der vieler Kinderspiele: „Ich bin aber besser als du!“ Oder in der Sprache der Erwachsenen: es gibt besonders begabte Gruppen, Völker oder Rassen – es gibt eine „natürliche“ Elite.

„The Geography of Intellect“ ist ein interessantes Buch, interessant nicht in den Resultaten – sie sind dem Volk der Dichter und Denker aus glorreicheren Zeiten bekannt – sondern was seine Argumente betrifft. Sollte die atlantische Partnerschaft doch schon existieren – wenn auch zunächst nur in einer entente cordiale der deutschamerikanischen Elitefreunde?

Kein soziales Gebilde wird die Kluft zwischen Führern und Geführten verleugnen können. Immer schon sind auf sie zwei Arten der Reaktion möglich gewesen: eine erzieherische und eine biologistische. Die erzieherische Haltung wird jeden einzelnen als möglichen Anwärter auf einen Platz in der Führungsschicht betrachten, und zwar solange, bis er bewiesen hat, daß er die ihm gegebene Chance genutzt hat, das erreichte Resultat zur Qualifikation aber nicht genügt.

Die andere Haltung wartet diese Entscheidung gar nicht erst ab. Die Wissenschaft (oder besser: das, was sie für Wissenschaft hält) lehrt sie (oder besser: bestätigt sie) in ihrem Vorurteil, daß gewisse Gruppen, Völker oder Rassen niemals imstande sein würden, diese Chance wahrzunehmen. Also ist es besser, sie ihnen gar nicht erst zu gewähren; also gibt es Aristoi und Heloten, und der Unterschied zwischen ihnen ist gott- und naturgewollt und jedenfalls unaufhebbar.

Unnötig zu sagen, welche dieser beiden möglichen Grundhaltungen Weyl und Possony gewählt haben, unschwer einzusehen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben: Am Anfang war die Diskrimination.

Alle Befürworter einer Elite beginnen damit zunächst bei Gruppen des eigenen Volkes. Ein Gentleman wird man erst in der dritten Generation, wenn überhaupt; „man“ kommt aus einem „guten Stall“; die Macht gehört in die richtigen Hände, nämlich in immer die gleichen, das heißt die eigenen; sollte sie dem Gegner zufallen, käme das einer Usurpation und dem Untergang des Abendlandes gleich – und wie die harmloseren Sprüche alle heißen.