Inhalt Seite 1 — Das Lachen über die Menschenknirpse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Widmer

Der Inbegriff der Romantik, Eichendorffs „Taugenichts“, ist für viele das einzige, was sie von romantischer Literatur kennen. Waldesrauschen, verwunschene Schlösser und sylphidenhafte Burgfräulein, ein In-den-Tag-Hineinleben, ein geadeltes Müßiggängertum, das sich von Gott und den Zufällen treiben läßt, wie’s gerade kommt. Für uns unvorstellbar, als „die gute, alte Zeit“ verklärt und von manchen Zeitgenossen zurückersehnt, scheint diese Epoche ein für allemal vergangen; natürlich kann sie nie wiederkehren. Aber Romantiker im Sinne dieser Lebenskünstler (heutige Psychologen sprächen wohl roh von asozialen Elementen) leben immer noch. –

Einen durch und durch legitimen Urenkel des „Taugenichts“ haben wir in vor uns, freilich einen ins zwanzigste Jahrhundert transportierten, ohne Posthorn und Felleisen. Daraus sind moderne Requisiten geworden: imitierte Tierstimmen, ein Orgelkasten. Das klingt dann so: „Wenn du dir zwei Tage Urlaub nimmst, sage ich, kaufen wir ’ne Pulle Schnaps und für jeden ’ne Windmühle. Wir halten uns am Schnaps und an der Windmühle fest und warten auf einen Pferdewagen. Kommt einer, dann winken wir ihm und lassen uns mitnehmen. Mal sehn, wo der uns hinbringt. Einverstanden?“

Günter Bruno Fuchs einen Großstadtromantiker zu nennen, ist gar nicht abwegig – zumal Romantiker ja fast immer Städter oder als Erwachsene verkleidete lebenslange Kinder sind. (Bauern kennen keine Romantik, die müssen Realisten sein.)

Das erste, was ich von Fuchs kennenlernte, war das bezauberndste Bilderbuch, das ich zeitlebens gesehen habe: „Fisimatenten“. Die Eremitenpresse hat es in einer einmaligen numerierten Auflage von 150 Exemplaren herausgegeben. Kein Text, nur Holzschnitte, einfarbige und bunte, so drastisch-sprechend, daß sich „cazugehörige“ Worte erübrigen. Fuchs’ ganze kauzige Welt ist darin eingefangen: Ein Kind laßt seinen Vater als Drachen steigen, eine „lange Nase“ ist sich selbst genug, ein Kleinhäuschen geht bei Regenwetter mit einem großen Schirm spazieren, ein inhaltsreicher Fisch mit Seemannskopf schwimmt Pfeife rauchend und spielt Unterseeboot, allerhand ulkigste Männchen treiben ihr Unwesen, eine ganze bizarre, eigenbrötlerische Phantasiewelt hat in einer allgemeinverständlichen, doch eigenwilligen Sprache ihren Ausdruck gefunden.

Dann folgten die „Trinkermeditationen“ (sei Luchterhand), freche, witzige, umwerfende Collagen mit ebenso ergötzlichen Texten – ergötzlich allerdings nur für Liebhaber starken Tobaks und für Wortspieles, Linksdenker und Zickzackgänger.

Und jetzt also dieser Krümelnehmer, ein Herr mit sprechendem Namen und entsprechend zerbröselndem Beruf: Er ist nämlich eine Art gehobener Gelegenheitsarbeiter, ein Lebenskünstler, der gelegentlich, wenn es nicht, anders zu machen ist und ihn sein gargantuelischer Riesendurst zum Geldverdienen zwingt, allerhand ausgefallenen Geschäften nachgeht. Eigentlich ist er Tierstimmenimitator, auf Hähne spezialisiert, doch auch zu rareren Leistungen fähig: dem Lied des Wintergoldhähnchens oder, dem Liebesruf der Zwerghufeisennase. Von einem goldenen Boden dieses Handwerks ist freilich keine Rede, im Gegenteil: Krümelnehmer kommt herunter, er muß zu diversen Nebenberufen übergehen, wird nacheinander Kontrollassistent der Wasserwerke, dann „Mitarbeiter“ eines fliegenden Parfümverkäufers und Allerweltshändlers mit dem schönen Namen Paul Klotzbeff, aus Prestige- und Propagandagründen in Paul de Paul aufgewertet, hernach Gedichtrezitator in Mietshäusern. Durch eine ganze närrische Odyssee von Gelegenheitsmetiers wird K. von seinem Schöpfer gelotst, er betätigt sich täglich fünf Stunden als wandelnde Litfaßsäule – und so könnte es noch Hunderte von Seiten weitergehen, sprunghaft und unbändig, denn Fuchs spintisiert und erzählt wie andere atmen, selbstverständlich und frei, und was er sich aussinnt, das gießt er in eine Form, die sein unverwechselbares Gepräge hat: eine scheinbar improvisierte, doch – genau besehen – äußerst kunstvolle, lebendige Prosa, die nichts Krampfhaftes, nichts gewollt Humoriges hat. Daß die freiwillige Feuerwehr kleinerer Ortschaften einem unverhofften Wassermangel durch die ständige Verhütung von Bränden am besten begegnet, könnte echtes Amtsdeutsch sein. Des Bahnhofsvorstehers Mütze hat Geburtstag! Ein „Hochzeitskostüm, das der Dame prall zu Gesicht steht“, während der Bräutigam „ein frisch gebadeter Käfer“ ist, sitzt ebenso treffend wie: „Der Mann zeigte ein situiertes Gesicht.“ Ein „Kuhschluck aus der Kornflasche“, ja, da kennt sich Fuchs aus. Und der „diensthabende Staub“ in einem Büro – man fände des Zitierens kein Ende.