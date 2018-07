Ein Gespräch mit Frankreichs Sportminister

Die V. französische Republik hat als einziges westliches Land einen Sportminister. Sein offizieller Titel lautet zwar „Secretaire d’Etat à la jeunesse et aux sports“, aber Maurice Herzog hat Ministerrang und wird auch mit „Monsieur le Ministre“ angeredet. Nicht nur mit. einer schönen Frau, sondern mit jedem gewöhnlichen Sterblichen hat man in Frankreich ein „Rendezvous“, mit einem Minister aber, trifft man sich nicht Minister gewähren eine „Audience“.

Meine Audienz in der Rue de Chateaudun im IX. Arrondissement war auf 17 Uhr festgesetzt. Das Gebäude des Staatssekretariats für die Jugend und den Sport hat die Reinigungswelle noch nicht erfaßt, die viele alte Pariser Bauwerke neu erstrahlen läßt.

Unser Ministerium ist noch von jener dunklen Patina aus Ruß und Schmutz überzogen, die zum besonderen Charme von Paris zu gehören scheint. Durch die Gänge des ehemaligen „Hotels“ würde aber, so vermutete ich, nicht nur die frische Luft des Sports, sondern auch der Zugwind der gaullistischen Ära wehen. Aber da ist zunächst ein alter Beamter, der wohl schon manchen Minister kommen und gehen sah, der mich mit einer müden Handbewegung in die Antichambre komplimentiert, einen Saal mit monströsen Wandspiegeln in Goldrahmen und abgeschabten Lederkanapees mit malträtierten Sprungfedern. Dann öffnet sich die Tür: „Monsieur le Ministre“ erscheint. Er begrüßt mich mit gemessener Liebenswürdigkeit und geleitet mich zu einem Sessel in seinem Arbeits- und Empfangsraum. Lange Vorhänge lassen nur gedämpftes Licht auf das Louis-Seize-Mobiliar fallen. Der Minister nimmt auf seinem Schreibtischsessel Platz. Hinter ihm hängt ein kostbarer Gobelin. Es fehlt nur noch das leise Ticken einer Pendule.

Maurice Herzog im nachtblauen Anzug trägt sein schwarzes Haar tadellos frisiert, das Schnurrbärtchen frisch gestutzt. In die Harmonie gepflegter französischer Eleganz fällt jäh ein Mißklang. Beide Hände von Maurice Herzog sind verstümmelt – die Finger sind nur noch im Grundgliedals Stümpfe vorhanden. Da er auch orthopädisches Schuhwerk trägt, ist leicht zu erraten, daß ihm nicht nur die Finger, sondern auch die Zehen und Teile des Mittelfußes in der weißen Hölle des Himalaja abfroren oder später amputiert werden mußten. Am Anapurna war es, wo Maurice Herzog in über 8000 Meter in eisiger Höhe seinen Bergsteigerruhm krönte. Aber um welchen Preis!

Daß dieser so betont elegante Mann, der fast wie ein Hollywoodstar aussieht, einer der kühnsten Kletterer unserer Zeit war, kann man sich kaum vorstellen. Und wenn man ein Photo von ihm als Bergsteiger sieht, so glaubt man, einen anderen Menschen vor sich zu haben. Die zwei Gesichter des Maurice Herzog: Der Sportsmann und der Minister.

Bergsteigen als Akrobatik