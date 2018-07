Sehr geehrter Herr Kulturträger!

In meiner Eigenschaft als führendes Mitglied sowohl mehrerer kulturverbundener Gremien wie auch als Inhaber kulturpolitischer Schlüsselfunktionen sehe ich mich in ernster Besorgnis veranlaßt, dieses Schreiben an Sie zu richten, der Sie, obwohl durch Ihre kulturelle Tätigkeit eigentlich dazu veranlaßt, in nicht genügendem Maße Ihre Kulturarbeit in wesentlichem Wortlaut dokumentieren. In Ansehung der kulturellen Freiheit unserer politischen Situation liegt es mir fern, Sie auf eine Sprachregelung festlegen zu wollen; dessenungeachtet hat sich in mir und in gleichgesinnten Kollegen ähnlicher Position der Verdacht verdichtet, daß Sie und zahlreiche andere Kulturschaffende durch eine Mißachtung des von unserem demokratischen Geistesleben geprägten kulturellen Sprachgutes zu erkennen geben, daß in Ihnen eine echte Kulturgesinnung noch keine verbindliche Wurzel geschlagen hat. Um es mit den eindringlichen Worten meines liberalen Kulturkollegen Professor Luchtenberg zu sagen: Sie haben die „Kulturgesinnung“ nicht als abendländischen „Wurzelgrund organisch-kulturellen Werdens“ nachvollzogen, Sie haben sie nicht als „Quellgrund der Sinngebung“ und als „Seinsmitte“ in Ihr sprachliches Kulturgut integriert. Sie gehen zu leichtfertig mit den Tiefenweiten unserer von den Vätern verpflichtend vererbten kulturellen Tradition um.

Dies manifestiert bereits der Anfang einer Ihrer Erzählungen, wo es heißt: „Mit sechs Jahren kam ich, wie das so üblich war, zur Schule.“ Sie werden einsehen, daß dies angesichts des geistigen Erbes, das unserem Schul- und Bildungswesen innewohnt, von unverantwortlicher Saloppheit getragen ist. Ich räume ein, daß Sie als Schriftsteller hier naturgemäß dem Vorurteil verfallen sind, Sie könnten sich mehr erlauben als andere Menschen, aber Sie sollten dabei nicht übersehen, daß Männer in verantwortlichen Positionen unseres kulturellen Daseins, die oftmals noch nie etwas mit Literatur zu tun hatten, ja, im Drange ihrer Verpflichtungen es sich auch kaum je leisten können, Gedichtetes zu lesen – daß solche Männer des kulturpolitischen Sektors sich einer wesentlich reicheren und reiferen Sprache bedienen, und schon das erweist markant, daß sie auf von Ihresgleichen ungeahnte und wohl kaum nachvollziehbare Weise mit dem Kulturerbe verwachsen, ja, ihm verschworen sind.

Nie würde ein von Kulturgesinnung durchdrungener Mann der Öffentlichkeitsarbeit es wagen, einfach zu sagen: „Mit sechs Jahren kam ich, wie das so üblich war, zur Schule.“ Die geistige Herkunft verpflichtet uns Träger der allgemeinen Verantwortung zu einer gleichsam aus unvergänglichen Kernworten gehämmerten, für jeden Hörer und Leser unvergeßlichen Ausdrucksgestaltung im gesellschaftlich-politischen Raum. Wir müssen bei aller Bescheidenheit dokumentieren, daß Verpflichtung unser Tun prägt – und dies schon im Hinblick auf den sowjetischen Osten, dessen offenbarer Vorsprung im Prägen gewichtiger Worte uns Anlaß zu sein hat, nicht nur nicht dahinter zurückzustehen, sondern uns die Überflügelung unnachgiebig angelegen sein zu lassen. Es muß unser ernstestes Anliegen auf kultureller Warte sein, vor aller Welt den schlagenden Beweis zu führen, daß vornehmlich, wenn nicht ausschließlich, bei uns allein der gewaltig rauschende Strom kulturell-schöpferischer Überlieferung abendländischer Dimensionierung in seinem majestätischen Bett dahinfließt.

So darf ich Sie dazu auffordern, in der nächsten Auflage Ihres Buches jenen Satz unserer erhabenen geistigen Herkunft wie auch unserer verantwortungsvollen Kulturposition auf vorderster Front anzupassen und ihn etwa so formulieren: „Im Alter von sechs Lebensjahren veranlagten meine Eltern in Anbetracht der traditionsbegründeten Seinsrealität unserer Bildungs- und Erziehungswirklichkeit, daß, in der verbindenden Gemeinschaft meiner Altersgefährten, an mir die primären Gegebenheiten der schulischen Betreuung zur Durchführung gebracht wurden.“

Natürlich steht es Ihnen frei(die künstlerischen Freiheiten anzutasten, sei mir und allen meinen Kulturgesinnungsgenossen fern!), sich nicht unbedingt wörtlich an diesen Vorschlag zu halten. Ihnen stehen sicher noch andere, nicht weniger eindringliche Worte zur Verfügung, die Sie in schöner Abwechslung zur Geltung bringen können.

Freilich muß ich Sie zugleich darauf aufmerksam machen, daß dieser Verbesserungsvorschlag, obwohl nur an einem Satz exemplifiziert; Ihre Arbeiten im Ganzen betrifft: daß Sie sich in nahezu jedem Satz durch die Wahl bedeutungsvoller Worte aus dem quellenden Schatz unserer kraftvollen Muttersprache der verpflichtenden Aufgabe Ihres Wirkens im Blickwinkel von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bewußt sein sollten. Nur so kann Ihnen letztlich der Eintritt ins Pantheon deutscher Geistigkeit zur dichterischen Seinserfüllung werden.