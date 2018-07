Von Kurt Wendt

Auf den Veranstaltungen anläßlich der Einweihung neuer Börsenräume in München kreisten die Gespräche nicht nur um die Aktientendenz von morgen, dem ewigen Gesprächsthema der Börsianer, sondern ebenso sehr um Fragen der Organisationsform, um Maßnahmen, die zur Steigerung "Ergiebigkeit" der deutschen Aktienmärkte führen können. Dabei entstand manchmal der Eindruck, daß über die Suche nach den zweckmäßigsten Börsentechniken die eigentliche Ursache für die viel beklagte, im Vergleich zu einigen ausländischen Börsen bemerkenswert geringe Umsatzlosigkeit zu kurz kam, die im Grunde doch wohl darin zu suchen ist, daß bei uns der Aktienmarkt immer noch keine ausreichende Verankerung in den breiten Sparerschichten gefunden hat.

Von der Technik her sind die deutschen Börsen durchaus funktionsfähig. Zu gering ist allerdings der "Marktanteil" der Aktien am gesamten Sparaufkommen. Wer deshalb die Börsen verbessern will, muß hier mit seinen Bemühungen ansetzen. Alles andere sind sekundäre Fragen. Mit der Popularisierung der Aktie hat die Bundesregierung durch den Verkauf der Preussag- und Volkswagenwerk-Aktien einen bescheidenen Anfang gemacht. Für Kleinsparer ist auch in steuerlicher Hinsicht einiges geschehen, aber immer nur so viel, daß man nicht in den Geruch kam, "kapitalistenfreundlich" oder "spekulationsfreundlich" zu sein. Deshalb geschah alles nur mit halbem Herzen. Nirgends auf der Welt sind es die "Ärmsten der Armen", denen man zumutet, das Risiko, das nun einmal mit dem Besitz von Aktien verbunden ist, zu tragen. Wer die Aktie popularisieren will, muß sich zwangsläufig schon an die etwas besser Verdienenden wenden.

Aus wahltaktischen und fiskalischen Gründen ist es den Politikern offensichtlich verwehrt, durch die Beseitigung steuerlicher Ungerechtigkeiten einen Beitrag zur Börsenpopularisierung zu leisten. Außerdem spielt bei ihnen das Unbehagen eine Rolle, mit der Börsenentwicklung jederzeit einen Spiegel ihrer eigenen Wirtschaftspolitik vorgehalten zu bekommen. Als sich 1960 der damalige Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard und der Präsident der Deutschen Bundesbank, Karl Blessing, inmitten der turbulenten Hausse an die Vorstände der deutschen Börsen mit der Forderung wandten, sie sollten etwas gegen die nach ihrer Meinung übertriebenen Kurssteigerungen unternehmen, hatten sie die falsche Adresse gewählt. Wären nämlich rechtzeitig Maßnahmen zur Konjunkturdämpfung unternommen worden, hätte es an den Börsen auch niemals Überhitzungserscheinungen gegeben. Vernünftigerweise haben die Börsenvorstände seinerzeit dem "amtlichen" Verlangen zur Kursdämpfung widerstanden, eingedenk der üblen Erfahrungen aus der Zeit von 1933 bis 1945, in der Dividendenstopp, Stopp-Kurse und ähnliches einen freien Aktienhandel zur Farce machten.

Die im Jahre 1960 entstandene Verstimmung zwischen den Börsen und den zuständigen Bonner Stellen scheint immer noch nicht ganz gewichen zu sein. Nach Ansicht von Bankier Kurt Forberg‚ Düsseldorf – zur Zeit der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Wertpapierbörsen – besteht bei einigen Behörden die fatale Neigung, recht autoritär in die Selbstverwaltung der Börsen hineinreden zu wollen.

Ein Gebiet, auf dem tatsächlich mehr Initiative entwickelt werden sollte, ist das Feld der Zwischenberichterstattung durch die zum amtlichen Börsenhandel zugelassenen Gesellschaften. Hier sind die Börsen frei in ihrer Entscheidung und niemand wird ihnen in den Rücken fallen, wenn sie eine ausreichende Zwischenberichterstattung zur Voraussetzung für die Börsenzulassung machen. Leider scheinen die Börsenvorstände, die ja sämtlich von den Banken delegiert werden, jedoch nicht mit den Interessenkollisionen fertig zu werden, die sich daraus ergeben, daß die Bank X ihren Kunden Z nicht gern zu Dingen veranlassen will, die diesem nicht genehm sind. Solchen Rücksichtnahmen aus geschäftlichen Gründen dürfen die berechtigten Forderungen nach mehr Publizität nicht zum Opfer fallen. Andernfalls wären unsere Börsen nicht richtig konstruiert.

Bemerkenswert viel Energie wenden die Börsen zur Zeit auf, um zu beweisen, warum die Veröffentlichung aller von den amtlichen Maklern getätigten Aktienumsätze im Grunde nur Schaden stiften kann. Bisher publizieren die Börsen lediglich die täglichen. Umsätze einiger ausgesuchter Papiere. Tatsache ist natürlich, daß – solange wir in der Bundesrepublik keinen Börsenzwang haben – immer nur ein Teil der Aktienumsätze statistisch von den Börsen erfaßt wird. Aber was schadet es wirklich, wenn auch die Umsätze aller regionalen Werte veröffentlicht werden? Wenn die "Reformer" glauben, auf diese Weise die begehrte "Transparenz" des Marktes zu erreichen, so sollte man nicht allzu lange auf einem ohnehin verlorenen Posten kämpfen. Dies um so weniger, als die Umsatzpublizität kaum noch die "Rangfolge" unter den deutschen Börsen enthüllen kann, denn in dieser Hinsicht besteht sowohl im In- als auch im Ausland inzwischen ausreichend Klarheit.

Über eines scheinen sich alle Börsen einig zu sein: Zu Volksaktien, zum "Volkskapitalismus", gehören auch Volksbörsen. Natürlich nicht in dem Sinne, daß an den Börsen jedermann eigenhändig seine Aktien kaufen oder verkaufen kann. Die Börsen dürfen sich jedoch nicht mehr – wie das heute noch manchmal geschieht – in den Mantel der Exklusivität hüllen wollen. Die Börse ist ein Markt wie jeder andere auch und es schadet nichts, wenn sich das interessierte Publikum durch Augenschein davon überzeugen kann, sei es durch persönliche Anwesenheit oder durch Fernseh-Direktübertragungen aus dem Börsensaal in die Büros der Banken.