Die Von Professor Esdienburg aufgeworfene i ständiger Praxis die grundgesetzliche VorFrage, ob ich ein auf dem Koalitionsaltar schritt über die Redefreiheit der Abgeordneten dargebradhtes Opfer sei, kann ich getrost verneinen. Mir schien es nicht mehr möglich, das aus der Frühzeit der konstitutionellen Monarchie stammende Immunitätsrecht gewissenhaft anzuwenden und gleichzeitig zu vermeiden, daß Leute, die nur den Ausschußbeschluß kennen, daraus sieht immer zutreffende politische Schlüsse ziehen. Daraufhin habe ich von mir aus meinen Sitz im Immunitätsausschuß niedergelegt. Kein einziger Fraktionskollege hat mir diesen Schritt auch nur angeraten; auch war kein entsprechender Wunsch des Koalitionspartners bekannt.

Mit Professor Eschenburg bin ich darin einig, daß Immunitätsausschuß und Bundestagsplenum nicht in eine Beweiswürdigung eintreten dürfen. Seine Folgerung, schon deshalb dürfe der Ausschuß keine Akten anfordern, teile ich aber nicht. Der Ausschuß muß nämlich pflichtgemäß nachprüfen, ob der Verdacht einer tendenziösen Verfolgung besteht. Er muß sich deshalb einen Oberblick darüber verschaffen, ob die Tatbestandsmerkmale der strafbaren Handlung wegen der die Aufhebung der Immunität beantragt wird, vorgetragen sind. Im Falle JahnMerten ging es bei der Anforderung der Akten um das Tatbestandsmerkmal "Staatsgeheimnis". Darüber geben die bisher nicht vorgelegten Gutachten des Verteidigungsministeriums und des Auswärtigen Amts Auskunft — genauer gesagt, sie sollten darüber Auskunft geben.

In der Literatur wird zwar die Meinung vertreten, das Parlament dürfe die Vorlage der Akten in der Regel nicht verlangen. Professor Paul Bockelmann stellt dazu die Frage (Die Unverf olgbarkeit der Abgeordneten nach deutschem Immunitätsrecht), was das heiße, und er führt aus: "Kommt das Parlament ohne Akten aus, so wird es gar kein Bedürfnis haben, sie anzufordern, und kann es nicht ohne Akten entscheiden, so liegt eben ein Ausnahmefall v o r praktisch werden wohl keine Schwierigkeiten entstehen. Kann das Haus sich ohne Akten keine Meinung bilden, so wird es die Aufhebung der, Immunität eben ablehnen. Hieraus folgt, daß die ersuchende Stelle im eigenen Interesse ihre Akten vorlegen muß, mag sie rechtlich dazu verpflichtet sein oder nicht " Hinzu kommt, daß die Aushändigung der Akten in der fraglichen Ausschuß Sitzung nicht verweigert worden ist. Vielmehr war erklärt worden, es fehle noch an der formellen Zustimmung zur Weitergabe der notwendigen Unterlagen an den Ausschuß. Wenn ich also behaupte, daß entgegen dem Eindruck, der in der Öffentlichkeit entstanden ist, die ganze Frage noch nicht entscheidungsreif war, so wird mir sicher auch Professor Eschenburg nach Kenntnisnahme dieser Umstände zustimmen müssen.

Was folgt aus alledem? Die Immunitätsreform muß kommen. Dann ersparen wir uns die aussichtslosen Bemühungen, mit einem Rechtsinstitut aus der konstitutionellen Steinzeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hantieren zu müssen. Wenn die Reform nicht kommt, werden wir weiter am Beispiel von Immunitätsfällen, an denen die politischen Leidenschaften erregt werden, juristisch einwandfreie Lösungen suchen müssen. Der Immunitätsausschuß des Bundestages hat so weit ausgelegt, daß auch politische Beleidigungen in Versammlungsreden nicht vor den Strafrichter kommen sollen. Der Grund dafür war, daß hier die Erfüllung der Aufgabe des Parlamentariers gegenüber der zu scharfen Formulierung überwiegt.

Gilt das nur für politische Beleidigungen, oder muß auch sonst abgewogen werden, ob etwa beim Abgeordneten Jahn die Erfüllung der politischen Aufgabe, Minister Strauß auf den Wahrheitsgehalt seiner Äußerungen zu überprüfen, nicht die Ordnungswidrigkeit der Weitergabe des Protokolls übertrifft? Diese Frage, die ich hier gar nicht beantworten will, muß in ihrer ganzen Bedeutung erkannt werden. Sie ist in dem von Professor Eschenburg zitierten Beispiel das entscheidende Rechtsproblem.

Ober eines ist man sich allerdings klar: Wäre die SPD mutig genug gewesen, und hätte sie seinerzeit im Fall Barth beantragt, den Verteidigungsausschuß als Untersuchungsausschuß einzusetzen (wozu allein die Stimmen der SPD schon genügt hätten), dann gäbe es nicht die unselige Vermengung rechtlicher und politischer Fragen, die wir im Fall JahnMerten beklagen müssen