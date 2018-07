Es ist viel von jenen fünf Tagen gesprochen worden, die zwischen dem Entdecken der Verschütteten und ihrer Befreiung lagen; doch über die Ewigkeit davor, die vom Unglück bis zur Aufspürung reichte, hat man geschwiegen. Obwohl jeder sich vorstellen konnte, was es bedeutet, in einem Steingrab bei lebendigem Leib zu ersticken, zu klopfen und die Kräfte verfallen zu sehen, zu klopfen und den Tod von Hammerschlag zu Hammerschlag näherkommen zu hören, zu klopfen und zu klopfen und zu sagen, daß im Sarg noch jemand lebt: Obwohl wir davon träumten, es ginge uns selbst wie jenen da drunten, wagte niemand, so lange die Rettung im Gang war, den Schrecken so zu schildern, wie er ihn wirklich empfand. Aberglaube war im Spiel, und erst am Donnerstagmittag, als für die eingeschlossenen Elf das Schlimmste überstanden war, begannen auch die Kommentatoren von Lengede wieder freier zu reden.

Davor war strengste Sachlichkeit die Devise; ein einziger Mann, Guido Schütte, hat bewiesen, daß es auch in Katastrophenzeiten möglich ist, Kenntnisvermittlung und Takt zu vereinen. Keine weinenden Frauen also, kein peinlichintimes Befragen und kein nach dem Vater verlangendes Kindergesicht. Statt dessen: ein Rad, das sich drehte, ein wirbelnder Bohrer, ein Übertragungswagen, und dann Steine, Schlamm und Schutt. Die Interviews – präzise und sachbezogen; knapp aber erschöpfend.

Vor der bizarrem Bergwerksszenerie sah man Kumpels, die bescheiden Auskunft gaben; der Fachjargon, oft gehört und kopiert, gewann plötzlich neue Anschaulichkeit; Karten wurden entrollt, Graphiken erläutert, Querschnitte analysiert. Das alles hieß: „Dies können wir tun, so viel steht in unserer Macht, was weiter wird, müssen wir sehen.“

Schütte war ebenso hartnäckig wie genau; er scheute sich nicht, Sie meinen also, das soll wohl heißen, zweimal zu fragen; aber er machteauch Pausen und demonstrierte dadurch, daß es noch einen anderen, nicht ganz so hoffnungsvollen Aspekt des Unternehmens gab: ein den Kameras abgewandtes Gesicht, dessen Existenz nur die geheimen Seitenblicke verrieten.

Dreierlei Regeln waren zu lernen: Man muß im Angesicht des Schrecklichen sehr sachlich sein; man hat sich, auf das Einverständnis der Zuschauer bauend, mit Abbreviaturen zu begnügen; man darf kein Pathos entwickeln und die Todesangst nicht zur heroischen Pose erniedrigen wollen. Mit einem Wort: man muß der Dokumentation und dem Schweigen vertrauen.

Wie nah der Philo- und der Antisemitismus sich doch sind: Beide brennen ihren Objekten das outcast-Zeichen auf die Stirn. v. Ob gelber Zettel oder Märtyrerkrone – als Menschen wie du und ich, so scheint es, leben die Juden in unserem Land auch fünfundzwanzig Jahre nach der Nacht der Schande noch nicht. Der Terror und die Larmoyanz sind Geschwister; Hitler (bewiesen Erstes und Zweites Programm am Freitag und Samstag) ist erst gestorben, wenn unsere Kinder sagen: „Ein Jude bist du – na,-und?“ Momos