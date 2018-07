Inhalt Seite 1 — Ein Globus der österreichisch-ungarischen Monarchie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Otto F. Beer

Heimito von Doderer, ein Kauz – so überschreibt Robert Neumann eines der Kapitel seines Lebensberichtes. Die Zeile könnte ebensogut in einem Personenverzeichnis Nestroys stehen. Die skurrile Seite am österreichertum ist Doderers besondere Kennmarke geworden, das Winklig-Versponnene, Hintergründig-Bedeutungsvolle, das Kubinisch-Herzmanovskysche, das Schrullige mit doppeltem Boden. Und doch scheint, was Neumann an ihm bemerkt, nur der Vordergrund seines Wesens. Der Kauz ist nur die Allerweltsmaske, die altväterische Umständlichkeit soll vergessen machen, daß sich hinter dem Dargestellten etwas so Anspruchsvolles wie ein Weltmodell verbirgt. Kurz: Doderers Fach ist, wenn man so sagen darf, das Metakäuzische. Dem Grafen Bobby sagt man nach, er habe einmal in einem Geschäft einen Globus der österreichisch-ungarischen Monarchie verlangt. Nun, besagten Globus gibt es. Er verbirgt sich im Lebenswerk Doderers.

Der Grund solcher Betrachtungen: das Erscheinen seines jüngsten Werkes –

Heimito von Doderer: „Roman Nr. 7“, erster Teil: „Die Wasserfälle von Slunj“; Biederstein Verlag, München; 394 S., 19,80 DM.

Der sachlich numerierende Titel will besagen, daß es sich um Doderers siebenten Roman handelt. Doch ist der vorliegende Band nur der erste von vier geplanten, die als ein weitkonzipiertes Wiener Zeitpanorama angelegt sind. Nach Durrells Alexandria-Quartett also eine k. u. k. Romantetralogie, ein episches Riesenpanorama der Donaumonarchie, in dem nun allerdings nicht (wie bei Durrell) das Gleichzeitige vierfach gespiegelt, sondern das Aufeinanderfolgende mannigfach verästelt und gebrochen erscheinen soll, ein breitflächiges Epos, das mehr nibelungisch als alexandrinisch erzählt wird.

Doderer denkt bei seinem Quartett offenkundig an eine große Sonatenform – und deren Konturen lassen sich immerhin in diesem nahezu vierhundert Seiten umfassenden ersten Satz deutlich erkennen. Das titelgebende Thema der „Wasserfälle von Slunj“ beherrscht die Exposition, in der ein junger englischer Industrieller vor der Jahrhundertwende seine Hochzeitsreise in die abgelegene Gebirgswelt Kroatiens unternimmt und mit seiner jungen Frau vor den gewaltigen Wasserkaskaden steht. Mochte man sich während der Lektüre fragen, warum diese flüchtige Szene den Titel des Buches hergab, so wird es im Schlußteil klar: In eben jenen Wasserfällen findet Donald, beider Sohn, den Tod. Einen nicht sehr sinnreichen Tod, der ein ebenso wenig sinnreiches Leben voller Don Quichotterien abschließt. Exposition – Durchführung – Reprise geben das formale Grundschema ab. Werden wir also demnächst ein Adagio in Liedform, ein Scherzo, ein Finale erleben?

Wir lesen in regelmäßigen Abständen, der Roman sei tot, das Ende dieser Kunstform gekommen. Dabei scheint es ihm schon lange nicht so wohl ergangen zu sein wie neuerdings, sehr im Unterschied zum modernen Drama, das eine weit bessere Presse genießt und dabei doch ein eher kümmerliches Dasein fristet. Hier nun haben wir ein lebenskräftiges Exemplar vor uns: mächtig im Strom seiner Erzählung, von einer kühnen Architektur, die wohl ausgewogen und dabei doch nicht ausgeklügelt erscheint. Natürlich sind diese Wasserfälle nichts anderes als eine ins Hydrische übertragene Strudelhofstiege. Sie stehen für einen Staat, für eine Generation, in diesem Falle für das Österreich um die Jahrhundertwende, und des Autors Plan ist es wohl, sein Gewebe bis an unsere Zeit heranzuspinnen.