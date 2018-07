Inhalt Seite 1 — Endlos ist die Kunststoff-Kette Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Hemmerich

Der Nobelpreis für Chemie 1963, welcher zugleichen Teilen Karl Ziegler, dem langjährigen Leiter des weltbekannten Max-Planck-Institutes für Kohleforschung in Mülheim (Ruhr) und Giulio Natta, Lehrer am Polytechnikum von Mailand, zugesprochen wurde, betrifft eine der wohlstandsträchtigsten Erfindungen, welche im Nachkriegseuropa gemacht wurden: Das Polyäthylen.

Mit der Wahl dieser Preisträger tat das Nobel-Komitee zugleich einem Vorwurf Abbruch, welcher in den letzten Jahren häufig an die Stockholmer Adresse gerichtet wurde: Man würdige zu oft rein theoretische Fortschritte, deren Nutzanwendung für die Menschheit nicht abzusehen sei. Denn Alfred Nobel hat testamentarisch ausdrücklich vorgeschrieben, daß bei der Verleihung des Preises nicht in erster Linie der Erkenntniswert einer wissenschaftlichen Leistung, sondern deren praktischer Nutzen für die menschliche Zivilisation zu werten sei.

Zu Zeiten Nobels freilich waren Theorie und Praxis in der Naturwissenschaft noch so verschwistert, und der Glaube an die Kongruenz von Erkenntnis und deren materiellem wie sittlichem Nutzen noch so unerschüttert, daß dieser Passus nur die Bedeutung einer Absicherung hatte, gegen Leute, die das Pulver erfanden, um damit zu schießen. Nobel hat damit nicht verhindem können, daß mit seinem Preis gewürdigte Erkenntnisse Millionen Tod und Verderben brachten. Und man darf dennoch dem Komitee dankbar sein, daß es gegenüber Nutzeffekten immer souverän geblieben ist, souverän genug auch zu deren Anerkennung bisweilen.

Das Polyäthylen, welches 1953 erstmals in Zieglers Institut das Licht der Welt erblickte, hat heute die Welt erobert unter mancherlei Namen. In Deutschland heißt es Hostalen, eine Marke der Hoechster Farbwerke, die Zieglers Produkt in Lizenz genommen haben. Vom Sektpfropfen bis zum Aufwascheimer, vom Schuhabsatz bis zum Gartenschlauch ist unsere bürgerliche Welt eine Polyäthylenwelt. Polyethylen ist nach Zieglers Verfahren billiger, haltbarer, vielseitiger, leichter zu bearbeiten als andere Kunststoffe. Doch damit genug vom „Nutzeffekt“.

Ziegler ist von Haus aus kein makromolekularer Chemiker. Man verdankt ihm, lange bevor er zum Polyäthylen kam, eine bedeutende Reihe methodischer Fortschritte in der organischchemischen Synthese.

Die Geschichte des Polyäthylens jedoch ist eine Geschichte der Irrtümer und Zufälle. Seit den ersten Anfängen der makromolekularen Chemie haben sich die Wissenschaftler zunächst zwanzig Jahre lang vergeblich an der Polymerisation des einfachsten – der Theorie zufolge – polymerisierbaren Kohlenwasserstoffs Aethylen versucht, d. h. an der Aufgabe, C 2 H 4-Gasmoleküle zu quasi unendlich langen Ketten aufzureiben. In den vierziger Jahren gelang dies einer amerikanischen Firma bei Anwendung von hohen Drucken und Temperaturen. Dieses sogenannte Hochdruck-Polyäthylen besteht aber aus stark verzweigten Ketten von ungenügender Länge, überdies ist das Verfahren technisch sehr kompliziert, also teuer.