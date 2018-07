Inhalt Seite 1 — Es geht um mehr als den Steuersünder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit etwa zehn Jahren wird an einer Finanzgerichtsordnung (FGO) gearbeitet, die nach den Bestimmungen des Grundgesetzes seit 14 Jahren fällig ist. Durch ein solches Gesetz soll vor allem sichergestellt werden, daß die Finanzgerichtsbarkeit von der Finanzverwaltung gelöst wird, daß also Wirtschaft, Handel und Gewerbe dem übermächtigen Steuerfiskus gegenüber zuverlässig gesichert werden. Freilich ist der 1956 vorgelegte, erste Regierungsentwurf für eine Finanzgerichtsordnung inzwischen verbessert worden, Er erfüllt aber dennoch – nicht annähernd die Forderungen, die von der freien Wirtschaft und den Verbänden des öffentlichen Lebens gestellt werden.

So verlangt der Deutsche Industrie- und Handelstag nunmehr „eine strengere personelle Trennung der Finanzgerichtsbarkeit von der Finanzverwaltung und die Unterstellung der Finanzgerichtsbarkeit unter ein Rechtspflegeministerium“: Denn vorläufig sind die Finanzgerichte immer noch den parteipolitisch bestellten Finanzministern untergeordnet, ein Mißstand, der seit langem als „fiskalische Hausgerichtsbarkeit“ des Steuerfiskus gerügt wird.

Gegen die Fortdauer dieser Zustände wenden sich nunmehr auch hochgestellte Richter mit eindeutigen Hinweisen auf die Verfassungswidrigkeit des seit vielen Jahren rechtlosen Zustandes: „Es sind nicht zuletzt die Richter der Finanzgerichte, die von dem jahrelangen und nicht abzusehenden Ausbleiben der Neuordnung ihrer Gerichte und ihres Verfahrens betroffen werden, ja, man kann sagen, unter diesem Zwischenzustand zu leiden haben.“

So formuliert es Finanzgerichtsdirektor Eisenberg (Steuer und Wirtschaft, Juni 1963 S. 363), der zugleich offenbart, daß die in der Reichsabgabenordnung von 1919 getroffene Regelung der Finanzgerichtsbarkeit den rechtsstaatlichen Geboten der Kontrolle der Verwaltung durch völlig unabhängige Gerichte niemals genügen kann. Denn die Finanzgerichte waren nur dem Namen nach „Gerichte“, in Wirklichkeit aber den Landesfinanzämtern angegliederte,.also verwaltungsbehördliche Spruchkörper.

Um so bewundernswerter ist es, daß sich die Finanzgerichte trotzdem zu einer unabhängigen Rechtspflege entwickelt haben, die den bedrängten Steuerzahlern zu ihrem Recht gegenüber der Obrigkeit verhilft. Leider gibt es aber auch Ausnahmen, eben weil die rechtlichen Grundlagen einer zuverlässigen Finanzgerichtsbarkeit fehlen. Daraus ergeben sich vielfältige Nachteile und Gefahren für den Rechtsstaat, die allerdings nicht leicht erkennbar und weithin unbekannt, sind. Um so mehr ist es die besondere Pflicht des Gesetzgebers, hier Gefahrenherde zu beseitigen, die ganz nüchtern betrachtet und sachlich zuverlässig geschildert so aussehen:

„Die Lösung der gesetzlichen Regelung des gerichtlichen Verfahrens aus dem verwaltungsbehördlichen Verfahren ist vor allem verfassungsrechtlich geboten. Sie ist auch gerade im Steuerrecht besonders dringlich, weil hier nicht zu übersehen ist, daß die Grundtendenzen der Exekutive zum Teil immer noch recht ,fiskalischadministrativ‘ sind, und daß die Rechtsprechung in den Finanzgerichten eine außerordentlich wesentliche rechtsstaatliche Aufgabe hat. Es geht nicht um den Schutz des sogenannten Steuersünders, sondern des ordentlichen Staatsbürgers, der sich von der perfekt arbeitenden Abgabenverwaltung manchmal beinahe erdrückt fühlt...

Die praktischen Erfahrungen über eine innerlich unabhängige Einstellung vor allem lebensälterer Finanzrichter zu der gerichtlichen Aufgabe der Finanzgerichtsbarkeit sind manchmal auch nicht voll befriedigend. Es gibt immer noch Finanzrichter, die sich in ihrer Grundeinstellung von einem Finanzbeamten nicht hinreichend unterscheiden. Dabei wird durchaus nicht verkannt, daß die Leistungen der Finanzgerichte zur Sicherung des rechtsstaatlichen Gedankens bisher schon erheblich sind.