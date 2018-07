Inhalt Seite 1 — J. M-M: Hundertprozentige Verteuerung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Thema erfordert sachliche Behandlung. Es handelt von der allgemeinen Teuerung. Sogar die Bedürfnisanstalten in München blieben davon nicht verschont. Etwelche Einwendungen?

Es kostete bisher zehn Pfennige. Aber jetzt geht das Bedürfnis dahin, daß es vielleicht zwanzig Pfennige kosten muß. Aber bitte, meine Damen und Herren, wo bleiben die sozialen Gesichtspunkte?

Einer der Redner im Münchner Stadtparlament, wo gottlob auch Eulenspiegel sitzen: Was sein muß, das muß sein! Aber denken Sie doch bitte, meine Damen und Herren, auch an die Ärmsten der Armen. Wenn solch einer die Bedürfnisanstalt betritt, und es liegt ein echter Notstand vor, so kann es sein, daß er sich das, was nun zwanzig Pfennige kosten soll, zukünftig nicht mehr leisten kann, wo es bisher doch bloß zehn Pfennige kostete. Videant consules!

Klassische Antwort der Reaktion: Siehe jeder, wo er bleibe, und wer steht, daß er nicht falle, beziehungsweise: nichts fallen lasse.

Aber bleiben wir doch sachlich, meine Damen und Herren, und sehen wir der Wirklichkeit ins Auge! Mancher, der für zehn Pfennige bereit war, eine öffentliche Bedürfnisanstalt aufzusuchen, dürfte sich gezwungen fühlen, statt dessen die Öffentlichen Parks aufzusuchen, zum Beispiel den wunderschönen Englischen Garten. Wo kämen wir, meine Damen und Herren, da hin?

Es lebe der Liberalis-, beziehungsweise Bürokratis-, beziehungsweise Humanismus! Es lebe alles, was sich auf „mus“ (oder muß, das harte Muß!) reimt! Wie wäre es also, wenn wir einen speziellen Ausweis einführten, etwa: „Inhaber dieses ist berechtigt, für zehn Pfennige (statt für zwanzig) die Münchner Bedürfnisanstalten zu benutzen?“ Etwelche Widerreden?

Ja, freilich! Ihr, die Ihr das Volk zur Völlerei getrieben, denkt auch an Konsequenzen! Denkt an die verschämten Nutznießer des Wirtschaftswunders, die sehr wohl ein Bier, zwei Bier, drei Bier und zusätzlich eine „Brotzeit“ im staatlich bayerisch betriebenen Hofbräuhaus zu sich nehmen und nun beschwingt das Lokal verlassen. Aber jetzt?