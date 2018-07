Der 546. Allerheiligen-Markt in Soest am Kützelbach

Von Heinz D. Stuckmann

„Mittwoch, den 6. November, 14.30 Uhr, Jacobi-Tor: Das ‚Jägerken‘ von Soest mit Gefolge wird eingeholt und zur Ressource geleitet. Der Bürgermeister begrüßt die Gäste und eröffnet die 546. Allerheiligen-Kirmes, die kanadische Militärkapelle ‚Black Watch‘ – Royal Highland Regiment – spielt auf.“ (Offizielles Festprogramm zum 546. Allerheiligen-Markt in Soest“ – Seite 3.)

Mittwoch

Am Ortseingang hängt ein weißes Transparent quer über die Straße: „Willkommen zum Allerheiligen-Markt.“ Kurz dahinter steht rechts am Straßenrand ein kleines weißes Schild: Stadtkern gesperrt. Allerheiligen-Markt.“ Wegen dieses Schildes wäre ich fast zu spät gekommen, denn alle Autos müssen in diesen Tagen außerhalb der Stadtmauer parken.

Was ich um halb drei am Jacobi-Tor sehe, beruhigt mich aber: Die kanadische Militärkapelle „Black Watch“ – Royal Highland Regiment – steht mit militärischer Pünktlichkeit bereit. Auch viel Volk hat sich eingefunden. Aber hinter der Kapelle steht verirrt nur ein kleiner Jagdwagen mit zwei westfälischen Warmblut-Braunen davor. Sechs leicht angeheiterte Männer singen das Lied vom „Tirolerhut“ und marschieren dazu auf der Stelle. Und da wohl der Festzug noch fehlt, kann es noch nicht losgehen.

Deshalb labe ich mich vis-à-vis beim Metzger Senftleben erst einmal mit einer in allen hiesigen Zeitungen gerühmten Kirmesspezialität, die entweder „Wurst im Teig“ (Westfalenpost) oder „Wurst im Teich“ (Westfälische Rundschau) heißt. Auch das Fräulein hinter der Theke kann mich nicht darüber aufklären, wie es nun richtig heißt. Und zum bevorstehenden Festzug weiß sie nur soviel, daß „so ’ne schottische Militärkapelle hier vorbeikommt“.