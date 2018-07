Inhalt Seite 1 — Minister Höcherls "Tatsachen" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marion Gräfin Dönhoff

Am 6. September hat die ZEIT zum erstenmal über die seltsamen Abhörpraktiken des Bundesverfassungsschutzamtes berichtet. Die Öffentlichkeit in der Bundesrepublik war empört über das, was sie erfuhr; der Justizminister erklärte, wer das Telephongeheimnis verletze, breche das Grundgesetz; Minister Höcherl schien ehrlich entsetzt und, rief aus, er werde jeden "rausschmeißen", der sich im Verfassungsschutzamt Mißgriffe habe zuschulden kommen lassen. Und schließlich erklärten alle drei Parteien, sie würden dafür sorgen, daß schleunigst das längst fällige Gesetz verabschiedet werde.

Wir fragen: Sprechen all diese Anzeichen dafür, daß die ZEIT "Skandalinformationen" ausschlachten wollte? Konnte angesichts dieser Reaktionen der Verdacht entstehen, die ZEIT und die Presse überhaupt hätten nicht "nur aus redlichen, dem Staatswohl dienenden Beweggründen" gehandelt – so neuerdings Hermann Höcherl?

Am 23. Oktober faßte das Parlament den Beschluß, einen Untersuchungsausschuß einzusetzen, der sich bemühen soll, Licht in das Dunkel der Abhörpraktiken zu bringen. Und zwei Tage zuvor, am 21. Oktober, hatte der Innenminister den ehemaligen Oberlandesgerichtspräsidenten Silberstein von sich aus mit einer Untersuchung beauftragt. Die ZEIT nahm am 18. Oktober zum letztenmal zu der Abhör-Affäre Stellung und stellte dann jede Kommentierung ein; es erschien uns selbstverständlich, daß nun allein jene das Wort haben mußten, die offiziell mit der Untersuchung beauftragt waren. Wir hatten ja erreicht, was wir für notwendig hielten.

Wer aber beschreibt unsere Verblüffung, als wir am 8. November im Deutschland-Union-Dienst aus der Feder des Bundesinnenministers Höcherl einen Artikel lasen, der die Überschrift trägt "Tatsachen zu den Vorwürfen gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz"! Warum, so fragten wir uns, wird ein Oberlandesgerichtspräsident a. D. bemüht, warum dem Parlament die Aufgabe übertragen, eine Untersuchung anzustellen, Tatsachen zu ermitteln, wenn doch der Minister längst im Vollbesitz dieser Tatsachen ist?

Der Artikel wurde eingeleitet mit einem Zitat aus dem Denning-Report, dem englischen Untersuchungsbericht über den Keeler-Profumo-Skandal. "Skandalinformationen über wohlbekannte Leute sind zur marktgängigen Ware geworden. Wahr oder falsch, den Tatsachen entsprechend oder erfunden – man kann sie verkaufen. Je größer der Skandal, um so höher steigt der Preis."

Der Denning-Report als Motto über des Ministers Ausführung zum Vorwurf des Verfassungsbruches? Wo mag Höcherl wohl die Parallele sehen? Was ist das tertium comparationis? Vielleicht, daß es auch dort um einen Minister ging? Aber wo bleibt unsere Miss Keeler? Cherchez la femme – vielleicht kommt doch noch marktgängige Ware zutage und die Preise steigen! Aber nein, Höcherl bietet keine Enthüllungen und auch keine Tatsachen.