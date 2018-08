Die amerikanischen Neger haben in den sechziger Jahren drei markante Gestalten hervorgebracht: Pastor Martin Luther King, den schwarzen Ghandi; Elijah Muhammed, den Prediger des Hasses an der Spitze der umstürzlerischen Schwarzen Moslems; und James Baldwin, den schwarzen Orpheus aus Harlem. Baldwin hat alle Bitterkeit des Neger-Seins ausgekostet, alle Erniedrigung und allen Schmerz. Dennoch predigt er nicht Haß auf die Weißen, sondern Mitleid, ja Liebe; er mahnt zur Evolution, weil er die Revolution fürchtet. Sein Wort wird weithin gehört: Als Schriftsteller hat er sich in die vorderste Reihe der Literatur seines Landes geschrieben, sein dritter Roman „Another Country“ und sein dritter Essay-Band „The Fire Next Time“ sind Bestseller geworden. Dieser Band wird im Januar unter dem Titel „Hundert Jahre Freiheit ohne Gleichberechtigung“ in der Reihe rororo-aktuell erscheinen. Wir entnehmen ihm den Schluß des Essays „Letter From a Region In My Mind“, der im Herbst vorigen Jahres in „The New Yorker“ erschienen war. Die Übersetzung besorgte Hans Georg Heepe.

Wir leben in einem Zeitalter der Revolution, ob wir wollen oder nicht, und Amerika ist das einzige westliche Land, das sowohl die Macht als auch, so hoffe ich jedenfalls, die Erfahrung hat, diese Revolution Wirklichkeit werden zu lassen und den Schaden, den die Menschen nehmen könnten, auf ein Minimum zu beschränken, jeder Versuch, den wir unternehmen, diese Energieausbrüche zu hintertreiben, ist gleichbedeutend mit der Unterzeichnung unseres Todesurteils.

Hinter dem, was wir als russische Bedrohung empfinden, verbirgt sich etwas, dem wir uns nicht stellen wollen, etwas, dem weiße Amerikaner sich nicht stellen, wenn sie einen Neger anblicken: die Wirklichkeit – die Tatsache nämlich, daß das Leben tragisch ist. Das Leben ist tragisch, weil sich die Erde dreht und die Sonne unbeirrbar auf- und untergeht, weil eines Tages für jeden von uns die Sonne zum letzten, allerletzten Male untergehen wird. Vielleicht liegt die Wurzel unserer ganzen Mühsal, der menschlichen Mühsal, darin, daß wir alle Schönheit unseres Lebens opfern, daß wir uns verschanzen hinter Totems, Tabus, Kreuzen, Blutopfern, Kirchtürmen, Moscheen, Rassen, Armeen, Fahnen, Nationen, um die Tatsache des Todes zu leugnen. Die einzige Tatsache, die es für uns gibt. Mir scheint, wir sollten uns freuen über die Tatsache des Todes – sollten uns endlich entschließen, unseren Tod zu verdienen, indem wir uns leidenschaftlich dem Rätsel des Lebens stellen.

Wir sind dem Leben verantwortlich: Es ist das kleine Leuchtfeuer in der furchterregenden Dunkelheit, aus der wir kommen und in die wir zurückkehren werden. Wir müssen diese Reise unternehmen mit soviel Anstand wie möglich, um derer willen, die nach uns kommen.

Aber weiße Amerikaner glauben nicht an den Tod, und deshalb schreckt sie die Dunkelheit meiner Haut so sehr. Deshalb kann auch die Gegenwart des Negers in diesem Land dessen Vernichtung herbeiführen...

Und mit Vernichtung meine ich nichts anderes als den Verzicht der Amerikaner auf jeden Versuch, wirklich frei zu sein. Der Neger kann diesen Verzicht beschleunigen, weil weiße Amerikaner während ihrer ganzen langen Geschichte in ihm nie einen gleichwertigen Menschen sehen konnten. Das braucht nicht näher begründet zu werden; bewiesen wird es zur Genüge durch die unveränderte Lage des Negers und seinen unbeschreiblichen Kampf gegen die Kniffe, die weiße Amerikaner anwandten und immer noch anwenden, um ihm sein Menschsein abzusprechen.

Amerika hätte die Energie, die beide Gruppen an diesen Konflikt verschwendet haben, besser nutzen können. Von allen westlichen Völkern wäre Amerika am ehesten in der Lage, die Nutzlosigkeit und Antiquiertheit des Rassismus zu beweisen. Es hat jedoch nicht gewagt, diese Möglichkeit zu ergreifen oder sie auch nur als Möglichkeit zu begreifen...