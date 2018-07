Von M. Y. Ben-gavriel

Auf die in der ZEIT vom 4. 10. erschienene aggressive Verteidigung des Herrn W. E. Mühlmann (ord. Professor an der Universität Heidelberg) zu antworten, ist nicht ganz einfach. Nicht nur, weil es mir nicht gelingen dürfte, den rüden Ton dieses Schreibens in adäquater Weise nach dem Sprichwort vom groben Klotz zu dem meinen zu machen, sondern vornehmlich deshalb, weil Professor Mühlmann in seiner Entgegnung nur sich selbst, nicht aber die von mir zitierten Stellen seiner Bücher verteidigt.

Die beiden Zitate aus den Büchern dieses praeceptor juventutis – und um die allein ging es mir ja – stellen, selbst wenn man sie, wie Professor Topitsch, als „aus dem Zusammenhang gerissen“ beanstandet, einen unableugbaren Ausdruck einer Gesinnung dar, die, wie immer sie sich auch nach dem Zusammenbruch des Systems, dem sie entsprach, geändert haben mag, verwerflich ist und glücklicherweise nicht mehr die Gesinnung eines Großteils der deutschen Jugend bildet.

Mein Interview in Deutschland befaßte sich nur in unwesentlichem Maß mit Professor Mühlmann. Ich hatte, zu meiner Schande sei es gestanden, von seiner Existenz bis zu dem Augenblick keine Ahnung, da ich seine beiden Bücher sah: Ich bin ja weder Ethnologe noch Erforscher der Vergangenheit deutscher Hochschullehrer.

Am Rande zitierte ich aus diesen Büchern, nicht um ihren Autor populär zu machen, sondern um meine Verwunderung über gewisse Dinge in Deutschland auszudrücken. Dazu gehört eben auch die Tatsache, daß die Bibliothek einer Universität vom Rang der Ruperto-Carola, an der – um einen Irrtum zu korrigieren – nicht eine, sondern zwei erstklassige Zeitschriften erscheinen, derartige Reliquien aus der schlimmsten Zeit Deutschlands noch heute den Studenten zur Verfügung stellt.

Und dabei, Herr Mühlmann, bleibe ich, auch wenn Sie mir einen Parade-Yissraêli, der Ihnen den Doktortitel verdankt, gegenüberstellen. Sie haben Bücher geschrieben, ganz im Sinne der Leute, die das Erscheinen dieser und noch anderer, von Herrn Pichorowski in Nr. 42 der ZEIT angeführten Werke von Ihnen gestatteten und die Sie ungehindert Ihrer Tätigkeit nachgehen ließen, während Bücher nicht der Schlechtesten jener Zeit – darunter auch die meinen – verbrannt wurden.

In der mir eben zugegangenen Nr. 45 der ZEIT haben Sie Herrn Pichorowski zurechtgewiesen. Darüber möge er mit Ihnen rechten. Was mich an dieser, verzeihen Sie das Wort, es fällt mir aber kein anderes ein, lendenlahmen Abwehr der Bezeichnung „Nazi-Autor“ stört, ist vor allem die in Ihrem Leserbrief zugegebene Tatsache, daß Sie (obwohl Sie „dann allerdings keinen Wert“ mehr darauf legten) das Buch „nach Kriegsende“, also 1945, dennoch erscheinen ließen. Nebenbei: Ist es 1945, wie Sie, oder 1944, wie Herr Pichorowski behauptet, erschienen? Dies wäre in diesem Zusammenhang sehr entscheidend.