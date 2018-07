Von Petra Kipphoff

Die Geschichte der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft ist seit April dieses Jahres öfter bemüht worden als die des Hamburger Sportvereins, was, da diese Tatsache sich genau reziprok zu dem Interesse verhält, das man im Lande den beiden Vereinen entgegenbringt, für sich selber spricht. Ein Problem also. Und keines, als dessen Urheber Shakespeare gelten dürfte, sondern ein deutsches. In England ist zur Zeit die Reihenfolge der Sonette wieder heiß umstritten, in Deutschland gibt es, wie man weiß, seit dem 26. Oktober zwei Shakespeare-Gesellschaften.

Der idyllische Teil dieser Geschichte ist schnell repetiert: Am 23. April 1864 wurde die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft in Weimar gegründet, nach Ende des Zweiten Weltkrieges ihre Geschäftsstelle jedoch nach Bochum verlegt, da der weitaus größere Teil der Mitglieder in den Westzonen ansässig war. Präsident war 1945 der Bochumer Regisseur und Intendant Saladin Schmitt, nach seinem Tode übernahm 1951 der wohlgeschätzte Rudolf Alexander Schröder das Amt und verwaltete es bis zu seinem Tode im August 1962. Bis hierhin ist die Geschichte eindeutig, für alles folgende gibt es zwei Lesarten, die jeweils vom geographischen Standpunkt der Berichterstattung nicht ganz unabhängig zu sein scheinen.

Nach Schröders Tod wurde für den 18. Oktober eine Vorstandssitzung in Frankfurt am Main einberufen, auf der ein neuer Präsident gewählt werden sollte. Die westdeutschen Vorstandsmitglieder, unter ihnen die Anglisten Professor Wolf gang Clemen, Professor E. Th. Sehrt und Professor Hermann Heuer, lehnten die Präsidentschaft einer nach dem anderen ab: Ihre berufliche Überbelastung lasse die Übernahme dieses Amtes und der damit verbundenen Pflichten nicht zu. Den Vorstandsmitgliedern, die aus dem Weimarer Bereich anwesend waren, nämlich der in Fachkreisen nicht ganz unbekannte Ostberliner Anglist Professor Martin Lehnert und der Leiter des Nationaltheaters Weimar, Professor Martin Lang, wurde das Amt nicht angeboten. Hingegen schlug der Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschusses Bochum, Rechtsanwalt Dr. Leo Diekamp, den Rechtsanwalt und ehemaligen Kultusminister von Nordrhein-Westfalen Dr. Werner Schütz vor. Für diesen Vorschlag, der manchen zunächst verblüffen mochte, sprach:

1. Der Präsident der Shakespeare-Gesellschaft muß nicht unbedingt ein Anglist sein, im Gegenteil, die bisherige Geschichte der Gesellschaft hat unter dreizehn Präsidenten nur drei Anglisten aufzuweisen.

2. Schütz ist an Shakespeare sehr interessiert (er ist zum Beispiel eines der wenigen Mitglieder, das sich alle Jahrbücher der Gesellschaft bestellt hat).

3. Ein Mann wie Schütz ist ideal zum Repräsentieren und Jubiläenarrangieren.