Simone de Beauvoir ist bekannt für „harte Wahrheilen.“ Sicherlich ist sie mehr als eine emanzipierte Frauenrechtlerin. Aber immer macht sie sich zur scharf beobachtenden Kämpferin für die Gleichstellung der Frau, ihrer Befreiung aus geistiger und körperlicher Fesselung. Wenige Aufgaben gibt es, die der Sisyphusqual verwandter wären als die Hausfrauenarbeit. Tag für Tag muß abgewaschen werden ... doch morgen wird das Geschirr schon wieder beschmutzt sein.“

In der Tat – noch heute billigt ein allzugeringer Prozentsatz an Männern der Weiblichkeit mehr zu als fest umrissene Haushalts-Interessen. Zwar bereiten die Herren der Schöpfung seit längerem Fahrten in den Weltraum vor, das Gebiet der Technik im Haushalt, für die Hausfrau, wurde aber bis vor kurzem nur „mit der linken Hand“ betrieben. Erfreulicherweise hat sich das nunmehr entscheidend geändert.

Ein neues Problem

Es galt eine der letzten, aber auch eine der schwierigsten Lücken zu schließen: das Geschirrspülen von Hand sollte von einer automatischen Maschine übernommen werden.

Das Problem war nicht leicht zu lösen. Die Erfordernisse der Praxis und technische Phantasie mußten vereinigt werden. Lange und schwierige Entwicklungsarbeiten waren nötig, es galt Neuland zu betreten. Doch das Problem wurde gelöst; wie es gelöst wurde, verdient schon eine besondere Beachtung.

Erfolgreiche Entwicklung

Um die Betrachtung anschaulicher zu machen, nehmen wir uns eine der angebotenen Maschinen zum Thema: den „Rowenta Geschirrspül Vollautomat 63“. Die Rowenta-Werke in der Industriestadt Offenbach am Main sind nun seit Jahrzehnten mit ihren Produkten im Haushalt bekannt.