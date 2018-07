Wilhelm, Girnus, der ehemalige Staatssekretär für das Hoch- und Fachschulwesen der DDR, jener Girnus, der unlängst inkognito nach Hamburg gekommen war, um Hans Mayer zur Rückkehr in die DDR zu bewegen, derselbe Girnus, der dann Mayer im Ostberliner „Sonntag“, beschimpft hat, wurde jetzt zum Chefredakteur der Literaturzeitschrift „Sinn und Form“ ernannt. Überraschend ist diese Ernennung nicht, wohl aber symptomatisch.

Als sich Peter Huchel im vergangenen Jahr der Gleichschaltung von „Sinn und Form“ widersetzt hatte, entlassen wurde und in eine immer noch währende Ungnade fiel, konnte die SED zum Nachfolger noch einen Mann bestellen, dessen Zugehörigkeit zur Literatur immerhin unbestritten war: den kommunistischen Schriftsteller Bodo Uhse. Er dachte an eine Zeitschrift, die die Wünsche seiner Auftraggeber erfüllen und dennoch – zum Unterschied von anderen Literaturzeitschriften der DDR – lesbar bleiben sollte. Huchel lehnte einen Kompromiß grundsätzlich ab, Uhse strebte ihn von vornherein an. Aber er konnte ihn nicht mehr verwirklichen: Er starb im Juli 1963.

Für den 57 Jahre alten Funktionär Girnus, einen bewährten Stalinisten, kommt ein Kompromiß überhaupt nicht in Frage. Er wird sich lediglich darum bemühen, aus „Sinn und Form“ noch eine linientreue SED-Zeitschrift zu machen. Es wird ihm gelingen. Er wird immer wieder beweisen, daß ihn mit dem größten in der DDR wohnhaften Lyriker, mit Peter Huchel, der „Sinn und Form“ geschaffen und viele Jahre hindurch geleitet hat, nichts verbindet.

Oder sollten wir etwa eine Überraschung erleben? Wird dieser Girnus – und sei es nur aus taktischen Gründen, um der Repräsentation willen – etwas Kunst, etwas Geist in der Zeitschrift dulden? Wir glauben es nicht, aber uns liegt wirklich nichts daran, Recht zu behalten. Wir wären gern bereit zuzugeben, daß wir geirrt haben und daß Wilhelm Girnus, der neue Chefredakteur von „Sinn und Form“, noch nicht der Schlimmste ist. M. R.-R.