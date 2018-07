Die Wiesbadener Bank eGmbH gibt Sparscheine in kleinen Beträgen von 5 bis 500 DM aus. Ihnen ist ein Zinskupon angehängt Äußerlich sehen sie wie eine Obligation aus rechtlich sind sie nicht anders wie Sparbücher zu beurteilen. Es gelten die gleichen Zinsvorschriften. Die Scheine sind auf den Namen des Sparer: ausgestellt. Das verlangt die Reichsabgabenordnung. Sie verbietet nämlich Nummern-Sparkonten. Die Sparscheine werden in Einzelhandelsgeschäften vertrieben. Die neue Sparform hat einen ziemlichen Wirbel verursacht. Macht sie Schule, dann führt sie zu einer weiteren Verschärfung des Wettbewerbs. Man ist bei den für das Kreditwesen zuständigen Stellen daher über die Sparscheine nicht beglückt. Verbieten lassen sie sich allerdings nicht. Allenfalls kann die Bankenaufsicht bestimmen, daß der Tabak- oder Papierladen, der Sparscheine verkauft, wie ein Bankschalter angemeldet werden muß.

Sparscheine sind „hinkende“ Inhaberpapiere. Sie können formlos übertragen werden, ohne daß das der Bank angezeigt werden muß. Mittels einer einfachen Zession lassen sie sich von Hand zu Hand weitergeben. Dem sind allerdings insofern Grenzen gesetzt, als das Bundesbankgesetz Urkunden, die an Stelle von Münzen und Banknoten im Zahlungsverkehr verwendet werden, nicht zuläßt. Die Bank muß daher sorgfältig darauf achten, daß die Sparscheine zu keinem Zahlungsmittel werden. Sie vermag dies auch; nach allgemeinen Rechtsbestimmungen ist sie befugt, von dem Vorleger eines Sparscheines eine Legitimation zu verlangen. Die Wiesbadener Bank fürchtet keinen Mißbrauch, sondern glaubt, daß sie mit dem Sparschein einen ganz neuen Publikumskreis anspricht, nämlich alle diejenigen, die den Weg zur Bank scheuen, aber bereit sind, beim Kaufmann um die Ecke einen solchen Schein zu erwerben. Das ist nicht nur bequem, sondern ermöglicht dank der leichten Übertragbarkeit des Papieres eine Diskretion, die nahe an die echten Inhaberpapiere heranreicht. Die spezifischen Vorzüge der Wertpapiere können also über den Sparschein auch dem Mann, der kleine Beträge anlegen will, nutzbar gemacht werden. W. R.