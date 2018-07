Inhalt Seite 1 — Versandhäuser holen weiter auf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn vom Einzelhändler die Rede ist, denkt man zunächst an den „Laden um die Ecke“. Und übersieht dabei leicht, daß beim Verkauf an den, letzten Verbraucher Großunternehmen mit einer Vielzahl von Filialen im Kampf um den Kunden stark vertreten sind. Das zeigt die Übersicht, die die großen Händler mit einem Umsatz von über 100 Millionen DM enthält.

Die vier großen Warenhauskonzerne allein erreichen einen Umsatz von 7,3 Milliarden DM. Die elf größten Unternehmen verkauften 1962 allein Waren im Werte von 10 Mrd. DM. Das sind 58 % des Umsatzes aller Großunternehmen!

Stark aufgeschlossen gegenüber früheren Jahren haben die Versandhäuser. Neun Firmen erzielen hier einen Umsatz von 3,6 Mrd. DM, das sind fast 21 Prozent des Umsatzes der Gesellschaften unserer Übersicht. Vieles spricht dafür, daß ihr Wachstum in Zukunft jedoch wesentlich langsamer vonstatten gehen wird. Deshalb wenden sie sich in immer stärkerem Maße dem Ladengeschäft zu, und versuchen vorwiegend als Filial- oder Warenhausunternehmen Fuß zu fassen.

Bei den 13 Filialunternehmen handelt es sich ausschließlich um Lebensmittelbetriebe. Sie erreichen bei einem Umsatz von 2,7 Mrd. DM rund 15,5 % der Verkäufe der aufgeführten Großunternehmen.

Schließlich sind noch sechs Konsumgenossenschaften und die GEG zu nennen, die einen Umsatz von 1,1 Mrd. DM oder 6,5 % auf sich vereinigen. Unter ihnen befinden sich sehr expansive Unternehmen – etwa die Hamburger „Produktion“ und die GEG – neben solchen, deren Umsätze stagnieren. Betrachtet man die Konsumgenossenschaften trotz ihrer Selbständigkeit als Einheit, dann bildet diese Gruppe eine beachtliche Marktmacht unter den Händlern: Sie setzte 1962 für rund 3,5 Milliarden DM Waren um.

Doch wie reizvoll es sein mag, Unternehmen nach ihren Umsätzen zu ordnen, vollständig und echt vergleichbar können derartige Aufstellungen nicht sein. Das ist vor allem auf die mangelnde Publizitätsbereitschaft zurückzuführen. Bei der Hälfte der in der Liste angeführten Unternehmen mußte der Umsatz geschätzt werden. Es gibt zwar eine Reihe von Firmen, die regelmäßig einige Zahlen veröffentlichen. So vor allem Warenhauskonzerne, Filialunternehmen und Konsumgenossenschaften. Sie werden ergänzt durch Angaben solcher Gesellschaften, die sich nur gelegentlich an die interessierte Öffentlichkeit wenden, und zwar dann, wenn das Ergebnis den Erwartungen zumindest entsprochen hat.

Etwas schwieriger sind jene Firmen zu beurteilen, denen es weniger um eine Unterrichtung der Öffentlichkeit als um ihr öffentliches Ansehen geht. Diese im allgemeinen erst in der Nachkriegszeit gegründeten Gesellschaften pflegen ihre Reputation durch „Prestigezuschläge“ – bis zu 20% – auf die tatsächlich erzielten Umsätze zu erhöhen. Das Verfahren wird oft erst offenbar, wenn dicht beieinanderliegende, „befreundete“ Konkurrenten nacheinander ihre Angaben korrigieren. Neben den publizitätsbereiten Gesellschaften steht die große Zahl derer, die prinzipiell keine Umsatzzahlen bekanntgeben, weil sie gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind. Die Geheimhaltung nimmt gelegentlich groteske Formen an, wenn etwa die Zahlen der einzelnen Filialen nur verschlüsselt an die Zentralen gemeldet werden dürfen.