Von Rudolf H. Schlesinger (New York)

Der Federal Reserve Board wählte den ruhigen Wahltag, an dem die New Yorker Börse geschlossen war und das sonst so aktive Wallstreetviertel im Schlummer des Feiertags dahindämmerte, für eine Maßnahme, die man zwar seit einigen Tagen in den Wallstreetkreisen mit Bangen vorausgesehen, aber gerade nicht für diesen Ruhetag erwartet hatte: Die Zentralbankbehörde dekretierte eine Erhöhung der „Margin Requirements“, d. h. der Mindestdeckung für Börsenkreditgeschäfte von bisher 50 auf 70 %. Mit anderen Worten: Jeder Käufer neuer Aktien hat, falls er bei seinem Börsenmakler Kredit für seine Börsengeschäfte in Anspruch nimmt, nicht wie bisher 50 %, sondern 70 % für neue Aktienkäufe in bar zu entrichten.

Im Federal Reserve Board, dem die Überwachung der Entwicklung der Kreditverhältnisse des Landes untersteht, hat man während der letzten Wochen mit Unbehagen den New Yorker Stock Market beobachtet. Weitaus stärker als die Kursgewinne der „Blue Chips“, die vom Dow-Jones-Index der Industriewerte erfaßt werden, waren in letzter Zeit die Kurssprünge einiger höchst spekulativer „Glamour Stocks“. Die wilden Kursavancen der Aktientitel von Unternehmungen, die neue medizinische Wundermittel zur Heilung der Krebserkrankungen und Pillen zur Empfängnisverhütung entdeckt zu haben meinen, flößten der Leitung des Federal Reserve Board beträchtlich größere Besorgnisse ein als die durch die starke Besserung der Wirtschaftsaussichten berechtigterweise höher bewerteten Qualitätsaktien. Denn die medizinischen Wunderaktien, die Licht- und Glanzwerte der Photo-, Kopiermaschinen- und elektronischen Industrie, die plötzlich so sehr in der Gunst des Publikums stehen, können über Nacht Rückschläge erleiden, die dem Anlegerpublikum, das unvermittelt reine Spekulation betreibt, Millionenverluste verursachen. Die Lehre der schwarzen Börsentage von Ende Juni 1962 sollte nicht so schnell vergessen sein!

Nach der Auffassung des Federal Reserve Board haben die Kredite der großen New Yorker Börsenmaklerfirmen an ihre Börsenkunden gegenwärtig einen neuen Rekordumfang erreicht, der zur Vorsicht mahnt. Nach den letzten verfügbaren Statistiken stellte sich das Kreditvolumen für Börsengeschäfte am Ende des dritten Quartals auf über 6,97 Mrd. Dollar. Es war damit um 2,1 Mrd. Dollar höher als im Juli 1962, als die Mindestdeckung vom Federal Reserve Board von 70 auf 50 % gesenkt worden war. Bis zum Juli 1962 war die Margindeckung zwei Jahre lang auf dem Niveau von 70 % aufrechterhalten worden, das damals als durchaus normal angesehen wurde.

Im Laufe der letzten Monate war das Kreditvolumen am Aktienmarkt ständig und ohne Unterbrechung gestiegen. In der Zentralbank war man über das Tempo dieser Kreditzunahme besonders beunruhigt. Denn es sprang ins Auge, daß der 43prozentigen Zunahme des Kreditvolumens für Börsengeschäfte seit Juli 1962 nur eine Steigerung des Konsumentenkredits der gesamten amerikanischen Wirtschaft um kaum mehr als 10 % während der gleichen Periode gegenüberstand.

In der Leitung des Federal Reserve Board übersah man nicht, daß sich in letzter Zeit das Publikum der mittleren und kleineren Anleger wieder viel aktiver als seit langer Zeit gerade an den spekulativen Aktienkäufen beteiligte. Hierin witterte man offenbar in der Leitung der Zentralbank eine mögliche Gefahr für die Zukunft, wenn man die Dinge ohne Eingreifen weiter treiben lassen würde.

Die hohen Aktienumsätze an der New Yorker Börse waren gleichfalls ein Symptom für die wachsende Spekulation. Ein Umsatzvolumen von 5 und 6 Mill. Shares an der New York Stock Exchange allein, ohne Berücksichtigung des gleichfalls stark angestiegenen Umsatzes an der American Stock Exchange, war in letzter Zeit durchaus üblich. Einige Male übertraf das tägliche Umsatzvolumen am „Big Board“ sogar 7 Mill. Shares. Während der ersten zehn Monate des laufenden Jahres erreichte der Umsatz 954 Mill. Shares und war damit selbst weitaus größer als das hektische Tempo des Aktienhandels im Jahre 1961.