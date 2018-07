Sie verlieren in Herrn Chabrowski einen Mitarbeiter, der wesentlich zum Ansehen Ihrer Zeitung beigetragen hat. Wir verlieren in ihm einen Gesprächspartner von höchster Fairneß. In den leider so spärlichen Reihen der begabten deutschen Wirtschaftsjournalisten klafft jetzt eine schmerzlich empfundene Lücke.

Deutsches Industrieinstitut

Herr Chabrowski war uns seit vielen Jahren bekannt. Seine große Sachkenntnis und sein liebenswürdiges bescheidenes Auftreten verschafften ihm bei allen, die mit ihm zu tun hatten, Achtung und Anerkennung. Er gehörte zu den Journalisten, die uns beinahe freundschaftlich verbunden waren. Wir werden ihn sehr vermissen.

Deutsche Bundesbahn,

Hauptverwaltung

Mit großer Bestürzung habe ich von dem plötzlichen Ableben des Bonner Korrespondenten der ZEIT, Herrn Sigmund Chabrowski, erfahren. Sigmund Chabrowski war kein bequemer, aber er war ein begnadeter Journalist. Ich werde sein Andenken stets in Ehren halten.

Paul Lücke,

Bundesminister, Bonn