Inhalt Seite 1 — Blut und Boden – ganz heimelig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Daß es einen echt deutschen „Robinson“ geben könnte, einen, der durch und durch deutsch ist, möchte man vielleicht nicht glauben, so menschlich-international ist des englischen Schiffbrüchigen Situation, die er mit List zu meistern weiß.

Aber da gibt es –

A. Th. Sonnleitner: „Die Höhlenkinder“; Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart; 418 S. mit zahlreichen Illustrationen, 16,80 DM.

Die drei Bände von früher sind nun in einen gepackt, geben einen klobigen, in grünes wetter- und wanderfestes Leinen gehüllten Klotz ab. Die Illustrationen sind noch die alten: Mit liebevoller, phantasieanregender Umständlichkeit ist da allerlei Hausrat und Kleinvieh gestrichelt. Neu sind lediglich die vier obligatorischen „Farbtafeln“, hineingepatzt und von der bekannten Art, daß dem jugendlichen Leser angeraten werden muß (so er sie nicht gleich herausfetzt), sie schleunigst zu verdrängen, soll die Imagination nicht lädiert werden.

Eva und Peter, die Kinder, werden von ihrer Ahne, der Ahnl, in den „Heimlichen Grund“ gebracht. Der Grund ist ein unzugängliches, menschenleeres Tal, zu erreichen nur durch die todesgefährliche Klamm. Die Alte ist der Hexerei bezichtigt, die Landjäger sind hinter ihr her, sie hastet der rettenden Einöde entgegen, erreicht sie auch, aber stirbt noch am ersten Tag. Peter und Eva sind allein.

Sie müssen sich zurechtfinden, was zu knabbern haben und einen Unterschlupf. Peter übernimmt die Führung, die von Bären verlassenen Höhlen sind bald gefunden. Das ist alles sehr spannend und heimelig. Auf Seite 69 findet Peter Salz, auf Seite 90 Feuer (Blitz, hohler Baum). Es wird noch kuscheliger in der Höhle, Werkzeuge werden gebastelt, der „Urschlitten“ – eine geeignete Astgabel – gefunden, Peter kann auf die Jagd gehen, der Speisezettel wird anspruchsvoller. Schon bald werden die Höhlen den beiden zu dürftig; auf Pfählen stehen, haargenau innen und außen beschrieben, ihre neuen Behausungen im Moorsee. Das Steinhaus bleibt nicht lange aus, der naheliegende Bund fürs Leben nicht, nicht selige Mutterschaft. Evas Sohn, der Hans, tut auf der letzten Seite des Buches einen „Juchzer durch die Abendstille. Von der Klammhöhe kam er, und die fernen Salzwände warfen den Jubelschrei zurück. Das war das verabredete Zeichen, daß Hans eine Frau gefunden hatte, eine Frau nach dem Herzen der Mutter. Das Geschlecht der Sonnleitner sollte fortbestehen.“

Es sollte, bis zu A. Th. alias Alois Tluchor, der Lehrer war in Österreich, aus dem Böhmischen stammte, armer Leute Kind war und es weit gebracht hat. Zum Erzieher und zum Dichter.