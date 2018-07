Gilbert Etienne: Chinas Weg zum Kommunismus. Europa-Verlag, Wien; 285 Seiten, Paperback 10,80 DM.

S. S. Tung: Geheimtagebuch aus Rotchina. Hütten & Loening Verlag, München; 206 S., Paperback 10,80 DM.

Etiennes Buch ragt durch selbständiges Urteil über die Massen der China-Literatur hinaus (die unübersehbar zu werden beginnt). Es muß die rechtgläubigen Marxisten ebenso erzürnen wie die rechtgläubigen Anhänger von Manhattan. Etienne, ein Schweizer Journalist, macht die nüchterne, aber immerhin überraschende Feststellung, daß die meisten der Gründe nicht ausreichen, mit denen man gewöhnlich den Sieg Maos erklärt. „China wurde kommunistisch, weil ihm nichts anderes übrig blieb.“

Ein Erfolg des Umsturzes ist jetzt schon abzusehen: China hat seinen Platz im Konzert der Nationen wieder eingenommen. Es wird nicht wieder in die alte Unordnung zurückfallen. Die Härte der Regierung entspricht dem überlieferten chinesischen Autoritätsempfinden. Nur so können die Kommunisten es wagen, die großen Opfer zu verlangen, die sie dem Volke auferlegen. Aber die Regierung hat schwere Fehler gemacht, sie hat ein viel zu kühnes Spiel gewagt, und das ganze Regime befindet sich in schweren Krisen.

Es scheint, als lernten die Regierenden aus ihren Fehlern. Sie nehmen Korrekturen vor, und wenn sie darin fortfahren, besteht alle Aussicht, daß China eine gewaltige Wirtschaftsmacht wird – in dreißig oder vierzig Jahren. Bis dahin muß das chinesische Volk noch weiter schwere Opfer bringen, und das bestmögliche Ergebnis wird (vorläufig) nicht Überfluß, sondern eine halbwegs erträgliche Form von Armut sein.

S. S. Tung, der ins Ausland geflohen ist, erhielt auf eine abenteuerliche Weise das Geheimtagebuch eines Freundes. Er macht daraus mit Hilfe eigener Aufzeichnungen eine Geschichte und übersetzt sie ins Englische. Was wir vor uns haben, ist eine weitere Übertragung, diesmal ins Deutsche.

Es ist nicht leicht, über den Genauigkeitswert und die Wirklichkeitstreue dieses Berichtes zu urteilen. Nicht nur, weil China sehr fern ist. sondern weil Tung den Originalcharakter des Tagebuches verändert hat, indem er es literarisch überhöhte. Jetzt ist eine spannende und guterzählte Geschichte aus dem Manuskript geworden, in gepflegter Sprache und mit gutsitzenden Kapitelschlüssen. Aber ein Tagebuch ist es nicht.

Aber wenn man sich einmal entschlossen hat, Tung das Recht zuzubilligen, den wahrscheinlich etwas trockenen Aufzeichnungen seines Freundes poetischen Glanz zu verleihen, so wird man gern den Reiz dieser politischen Erzählung auf sich wirken lassen. Das bedrückte Leben des Durchschnittschinesen in Armut und Entbehrungen unter dem kommunistischen Regime wird eindringlich geschildert. In das glücklose Leben der Geknechteten bringt die Liebe ein wenig Wärme. Zum Schluß sagt Gelbe Narzisse, die Frau des Tagebuchschreibers, zu ihrem Gatten: „Wenn du einen grünen Zweig im Herzen behältst und die Hoffnung nicht aufgibst, wird der Tag kommen, an dem ein Vogel auffliegt und singt.“ H. H.