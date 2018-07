Was sie singt, kennt jeder, und wenn die Texte auch nicht von ihr sind, so hat die Identifikation schon vor Jahrzehnten stattgefunden: Die Dietrich ist die femme fatale, und sie kennt die Liebe und die Männer und das Leben.

Aber sie ist in Wirklichkeit natürlich vollkommen anders, und da sie selbst sich und den Schatz ihrer tiefsten Gedanken nun enthüllt, kann man nur mit geziemender Verwunderung annehmen, daß sie nie gern war, was sie schien –

Marlene Dietrich: „Abc meines Lebens“; Blanvalet Verlag, Berlin; 212 S., 16,80 DM.

Es handelt sich nicht um eine Autobiographie, sondern tatsächlich um ein Lexikon von A (wie Aberglauben) bis Z (wie Zypressen: „Das Symbol der Trauer“), ein Sammelbecken von Kochrezepten, Meinungen, praktischen Trost- und Ratschlägen, Erinnerungen, Perlen der Erfahrung und Maximen zu Mode- und Erziehungsfragen.

Da sind Stichworte, die man beim flüchtigen Durchblättern als marlenisch empfindet, Busen zum Beispiel: „Der heutige Zeitgeschmack verlangt einen großen weichen Busen, dessen Form und Konturen man beliebig verändern kann. Einen schönen Busen kann man nicht zusammenquetschen oder nach vorn schieben. Es ist Hartnäckigkeit in seiner Festigkeit.“ Wie steht’s mit dem Mann?„Er will der Prinz sein, der zu Pferde dahergaloppiert kommt, um die schönste aller Frauen zu retten, zu beschützen und zu lieben.“ Nun ja. Aber: wer gibt auch schon seine wahren Erfolgsgeheimnisse so mir nichts, dir nichts preis?

Wieviel direkter und wertvoller sind dagegen solche Hinweise: Blut: „Wenn die Blutzufuhr in einem Teil des Körpers unzureichend ist, folgen Beschwerden. Auf dieser Erkenntnis beruht die Osteopathie.“ Oder Babuschka: „Wenn man nicht frisiert ist oder keine Zeit hatte, das Haar zu waschen, greift man zum Kopftuch und sieht ordentlich und hübsch aus.“ Oder Verschwendung: „Ich hasse sie leidenschaftlich.“

Dieser Reichtum nützlicher und sprühender Definitionen breitet sich über das ganze Alphabet. Kein Wort ist so klein, daß Marlene nicht doch noch etwas lapidar Wahres dazu einfiele: Nagellack: „Dunkler N. ist unelegant.“ Radio: „Ein großes Medium.“ Verlängerungsschnur: „Mitnehmen, wenn man verreist – ein idealer Reisebegleiter.“ Todd, Michael: „Zweitklassige Leute mochten ihn nicht. Das störte ihn nicht und mich auch nicht.“