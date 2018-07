Dem Auswanderer, dessen Augen geschärft wurden durch Vergleiche in vielen Ländern, dessen Sinne kritisch auf jedes ungewohnte Bild am Rande der Landstraßen reagieren, kommen viele Dinge in der Bundesrepublik seltsam vor. Sie fallen ihm wahrscheinlich deshalb viel mehr auf, weil er sich nicht in langen Jahren unmerklich an sie gewöhnt hatte.

Ist die Landwirtschaft in der Bundesrepublik – so überlegt der Reisende – wirklich so entwickelt, wie man nach der Lektüre der Fachzeitschriften und den stolzen Vorträgen auf den zahlreichen Tagungen anzunehmen geneigt ist? Vieles spricht gegen diese etwas selbstgefällige Meinung.

Da sind die vielen Pferde, Kühe und Ochsen vor den kleinen Ackerwagen, den Pflügen und Eggen, vor allem im Süden und im Mittelteil des Landes. Neben der Million Traktoren, deren durchschnittliche Stärke bei rund 20 Ps liegt, stehen weit über eine Million Zugtiere im Dienste am Boden. Sie pflügen im Schneckengang, sie ziehen die Wagen mit drei bis fünf Stundenkilometern Geschwindigkeit. Was wollen die Männer und Frauen verdienen, die auf ihnen sitzen?

Da werden Kartoffeln geerntet. Die schweren Wagen, der starke Schlepper zeigen an, daß es sich nicht um einen kleinen Betrieb handelt, der vielleicht dem Nebenerwerb dient. Hier sei erwähnt, daß man dem Reisenden viele der geradezu archaischen Landbauszenen, die sich am Straßenrand abspielen, als „Feierabend- und Wochenendbeschäftigung“ oder auch als „Hobby“ zu erklären versuchte. Sicherlich, es gibt nur rund 600 000 landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe, aber sind auch sie schon alle das, was man als „mechanisiert“ bezeichnen könnte? Die Zweifel daran sind beträchtlich.

Die Kartoffelernte auf diesem offensichtlich großen Betrieb vollzieht sich wie vor dreißig Jahren – keine Entwicklung, kein Fortschritt. Da sammeln zwölf oder vierzehn Frauen hinter dem schleppergezogenen Roder, der nach einer Runde geduldig verharrt, bis das Feld frei geworden ist. Teure Kartoffeln!

Ist da nicht ein Preiszusammenbruch auf dem Saatkartoffelmarkt gewesen? Warum werden überhaupt so viele Kartoffeln angebaut? Der deutsche Kartoffelbau, so erinnert sich der Wanderer, nimmt etwa die gleiche Fläche wie der Anbau in den Vereinigten Staaten ein. Dort aber wohnen dreieinhalbmal soviel Menschen.

Die Frauen, so sagt man, arbeiten gern für eine kurze Zeit. Sie kommen im Frühjahr zum Rüben verziehen und -vereinzeln und im Herbst zur Ernte der Kartoffeln für je zwei bis drei Wochen. Sie verdienen gut und erfüllen sich mit dem Erlös kleine und größere Sonderwünsche – ein Fernsehgerät, ein neues Sofa, eine Sommerreise oder einen Pelzmantel.