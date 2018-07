ürk, Karlsruhe

Resignierend ließ Professor Hans Kindermann, Rektor der Staatlichen Akademie der bildenden Künste in Karlsruhe, seine Hand auf den Verhandlungstisch fallen. „Was verstehen Sie eigentlich unter ‚Kunst‘, Herr Professor“, wollte jemand aus der Journalistenrunde wissen.

Zweimal innerhalb weniger Wochen hatte sich Rektor Kindermann veranlaßt gesehen, die Presse in die Hochschule zu bitten. Grund dazu war ein „Wirbel“ – so Professor Kindermann – der um die Abteilung für Gebrauchsgraphik der Akademie entstanden, war.

Im Frühling dieses Jahres war es geschehen, daß Bewerber, die sich von der Akademie den Studienprospekt erbaten, jenes Papier zwar postwendend erhielten, darauf aber einen Stempel entdeckten: „Infolge der Auflösung der Klassen für Gebrauchsgraphik sowie Photographie und Photographik können Bewerbungen für diese Fachgebiete nicht mehr erfolgen.“ „Und plötzlich standen die Bewerber für diese Fachgebiete gewissermaßen Schlange ...“, erinnert sich Rektor Kindermann heute. Dem Prospektstempel und dem unerwarteten Andrang künftiger Gebrauchsgraphiker waren einige Dinge vorausgegangen, von denen Kindermann jetzt sagt: „Das war alles etwas ungeschickt gehandhabt.“

So erregte der Stempel auf den Prospekten Anstoß. Er stellte die Auflösung der Abteilung für Gebrauchsgraphik als vollendete Tatsache hin, obwohl die von der Akademie erbetene Zustimmung des Kultusministeriums noch gar nicht vorlag. Eine zweite Panne war die Kündigung, die man dem künstlerischen Lehrer der Klasse für Photographie und Photographik, Robert Ruthardt, ins Haus schickte. Zwar wurde die Kündigung einen Tag später wieder zurückgezogen, aber sie war schon ruchbar geworden, und der „Wirbel“ zog in der Öffentlichkeit noch weitere Kreise.

Niemand hatte freilich bestritten, daß die akademischen Gebrauchsgraphiker beachtliche Erfolge vorzeigen konnten. Nur: „Die Akademie arbeitet unter unzulänglichen räumlichen Verhältnissen. Andererseits hat infolge der Entwicklung der Wirtschaftswerbung die Gebrauchsgraphik einen Aufgabenbereich bekommen, dem die Abteilung innerhalb der Akademie nicht mehr gewachsen ist. Auf diesem Gebiet sind wir gegenüber den Werkkunstschulen und anderen Fachanstalten hoffnungslos veraltet. Nur ein sehr großzügiger Ausbau der Abteilung, durch die Ausstattung mit neuen Räumen, neuen Maschinen, anderen neuen Mitteln und durch die Berufung weiterer Lehrkräfte wären wir in der Lage, der Gebrauchsgraphik innerhalb der Akademie den ihr zukommenden Platz zu sichern.“ Dies stellte der Senat der Hochschule fest, und dies teilte Kindermann auch dem Kultusministerium mit.

Immerhin brachte es der „Wirbel“ in Karlsruhe zuwege, daß der beanstandete Stempel im Prospekt in einen gedruckten Hinweis mit dem Wortlaut „Infolge vorgesehener Auflösung der Klassen für Gebrauchsgraphik ...“ geändert wurde. Auch holte die Akademie die Billigung des Kultusministers ein, um Bewerber für die Gebrauchsgraphik abweisen zu können. An der Tatsache selbst aber änderte sich nichts. Professor Hans Gaensslen, der Leiter der Abteilung für Gebrauchsgraphik, wird nach seinem Übertritt in den Ruhestand im Jahre 1965 keinen Nachfolger bekommen.

Freilich hätte sich die Akademie den ganzen Ärger und selbst jenen ominösen Stempel ersparen können, und nicht einmal eine Billigung des Kultusministeriums wäre vonnöten gewesen. Die Akademie verwaltet sich nämlich im Rahmen ihrer Verfassung selbst. Im Paragraphen 10 der Verfassung heißt es: „Der Senat beschließt über: ...die Aufnahme von Studierenden und die Zulassung von Gasthörern.“ Die Akademie hätte also ohne Begründung Bewerber für die Abteilung Gebrauchsgraphik abweisen können. Rektor Kindermann erklärt auch, warum man die Sache nicht stillschweigend regelte: „Wir stempelten die Prospekte aus Rücksichtnahme auf die Bewerber, die nicht in zwei Jahren vor der vollendeten Tatsache stehen, sondern frühzeitig informiert sein sollten.“