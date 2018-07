Inhalt Seite 1 — Die anthroposophische Hexe Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Ist das die Wahrheit über Hänsel und Gretel?“ wird mit Recht in Ihrem Blatt gefragt. Wie ist es möglich, daß sich ein Oberstudienrat, ein Erzieher in den Oberklassen, bar jeden Instinktes für den Wirklichkeitsgehalt der Märchenbilder erweist? Glaubt man sich nicht in das Zeitalter der Aufklärung im 18. Jahrhundert zurückversetzt, wo der menschliche Verstand mit den Märchen nichts mehr anzufangen wußte, weil er ihre Bilder nur auf die Sinneswelt anwenden konnte? In der Beschäftigung mit den einzelnen Teilen verlor man immer mehr den Blick für das Ganze. Es wird aber heute, im 20. Jahrhundert, normalerweise keinem Menschen mehr einfallen, Märchengestalten wie die „Hexe“, den „Königssohn“ und auch solche Gestalten wie Hänsel und, Gretel anzusprechen. Es sind Seelenkräfte, die als solche in jedem Menschen leben und damit einer überzeitlichen Wahrheit entsprechen.

In geistrealen Bildern schildert das Märchen „Hänsel und Gretel“ den Inkarnationsprozeß des übersinnlichen Menschenwesens und sein Fußfassen in der irdischen Leiblichkeit bis in die einzelnen Leibesvorgänge hinein, wie sie uns kein naturwissenschaftliches Buch exakter schildern könnte. Hänsel, ein Bild für das geistige Wesen des Menschen, knabbert am „Dach“ des Brothauses (das Haupt entwickelt sich zuerst beim Embryo), während Gretel, die Seelennatur des Menschen, durch die „süßen Fensterlein“, gleichsam die Sinne, angelockt wird und sich an ihnen zu schaffen macht. Auf die Frage der Hausbewohnerin, der Hexe: „Wer knabbert an meinem Häuschen?“ antwortet ihr Hänsel wahrheitsgemäß: „Der. Wind, der Wind, das himmlische Kind!“

Man kann sich mit Recht fragen: Welche Geister sind hier am Werk, um das Lebenswerk solcher großer Menschen, wie es die Brüder Grimm sind, zu untergraben, es zu verdächtigen, uns zu verleiden und womöglich zu nehmen? Man kann nicht dankbar genug sein, daß es inzwischen das Lebenswerk Rudolf Steiners, die Anthroposophie, gibt, durch die die höchsten Werte der deutschen Kultur aus dem Geiste heraus eine ganz neue Fundierung und Begründung gegenüber den Anstürmen einer dem Geiste entfremdeten Zeit erfahren haben.

Wilhelm Bloess, Frankfurt (Main)

Zunächst einmal sei uns gestattet festzustellen, daß H. W. anscheinend übersehen hat, daß es sich um eine Eisenbahnbrücke handelt – die sich im ausschließlichen Eigentum der Bundesbahn befindet –, und daß erst in dem Vertrag vom 25. Januar 1926 zwischen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und den schleswig-holsteinischen Kreisen Schleswig und Eckernförde die Mitbenutzung der Eisenbahnbrücke in Lindaunis durch den „Fuhrwerks- und Fußgängerverkehr“ gestattet wurde. Nach § 1 dieses Vertrages ist die Brückenbahn keine öffentliche Straße, sondern eine Privatanlage der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft – jetzt Deutsche Bundesbahn. Dieser kurze Hinweis möge zur Erläuterung der rechtlichen Situation genügen.