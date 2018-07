Inhalt Seite 1 — Die dunkelsten Jahre Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Formel „die dunkelsten Jahre“ gehört dem bundesrepublikanischen Festrednerjargon an; man könnte sie mit Ernst Robert Curtius als Topos bezeichnen, oder einfach als Klischee. Sie stellt sich immer dann ein, wenn es im Rahmen einer nationalen oder sonstigen Feierstunde unvermeidlich wird, auf Adolf Hitler und seine zwölfjährige Regierungszeit zu verweisen.

Sie klingt würdig, sonor; die Stimme des Redners umflort sich, und die Zuhörer senken, wenigstens in Gedanken, ihre Köpfe.

Der Redner setzt bei seinem Publikum nicht nur das sachliche Wissen über jene Vergangenheit voraus, sondern auch die Bereitschaft, sie – wie er selber – rückhaltlos zu verurteilen.

Zugleich gibt er die willkommene und beruhigende Gewißheit, daß jene Vergangenheit völlig vergangen ist, so daß sich daraufhin seine Miene wieder aufhellen kann: Wir stehen fest in einer besseren Gegenwart und blicken der Zukunft hoffnungsvoll entgegen.

Aber die Formel leistet noch mehr. Wo sie, wie das besonders gern geschieht, die „dunkelsten Jahre“ mit „unserer Geschichte“ verknüpft, erinnert sie alle Anwesenden daran, daß sie sich mannhaft zu ihrer Vergangenheit bekennen müssen; und aus diesem Bekenntnis wächst die Kraft, besser zu sein, der Wille, eine helle und heile Welt zu bauen. Die Formel vermittelt das wohlige Gefühl einer kollektiven Beichte und Absolution in einem.

Darum, wird sie offenbar so gern verwendet; keine andere Formel, mit der wir die unangenehme Tatsache des Nationalsozialismus, die Tatsache, daß die meisten Deutschen an Hitler als an ihren Führer glaubten, umschreiben – Willkürherrschaft, Unrechtsstaat oder ähnliches – erweckt die gleichen Gefühle.

Aber warum heißen jene Jahre „dunkel“, sogar „die dunkelsten“?