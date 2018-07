In unserem Bericht über die diesjährige Tagung der Gruppe 47 in Saulgau war auch mit einigen Worten von dem Besuch aus der UdSSR die Rede: die von Hans Werner Richter eingeladenen Dichter seien nicht gekommen, hieß es, dafür aber eine Handvoll Funktionäre. Das, so stellte sich nachträglich heraus, war nur zu einem Teil richtig – die meisten der Eingeladenen waren zwar tatsächlich nicht gekommen, während andere uneingeladen erschienen waren, doch mindestens ein Schriftsteller, auf den das Wort „Funktionär“ nicht paßt, war dabei. Wanda Bronska-Pampuch hatte Gelegenheit, ihn in München zu sprechen.

Steht es einem im Gesicht geschrieben, wenn er ein Dichter ist? Woran erkennt man, wer ein Dichter ist und wer ein Funktionär? Man kann sich da täuschen.

Die russischen Gäste, die Hans Werner Richter zur Tagung der Gruppe 47 eingeladen hatte, kamen am letzten Tag. Es war für sie dennoch überstürzt vor sich gegangen. Der eine wurde aus dem Krankenbett geholt: Grippe und Bindehautentzündung. Er schluckte Pillen und legte sich, in Saulgau angekommen, sofort nieder. Niemand bekam ihn zu Gesicht.

Einige Tage später in München waren seine Augen immer noch rot und tränten in einem fort. Während er mit verschnupfter Stimme, leise und halbe Sätze verschluckend, mit mir sprach, führte er alle Augenblicke das Taschentuch an die sichtlich schmerzenden Augen. Aber wahrscheinlich hätte man mit diesem Gast, selbst wenn er gesund und sorgfältiger gekleidet gewesen wäre, kaum Staat machen können. Er ist nicht der Typ dazu.

„Wie war noch Ihr Name?“ fragte ich nach einer Weile, da ich sein Genuschel bei der Vorstellung nicht verstanden hatte.

„Winokurow, Jewgenij Winokurow“, sagte er nun deutlicher. Und ich darauf, ahnungslos: „Ich kenne einen Winokurow, aber das ist sicher ein anderer

„Es gibt keinen anderen“, sagte mein Gesprächspartner beiläufig.