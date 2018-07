Die Encyclopaedia Britannica, dieses unentbehrlichste aller Lexika, zählt in ihrer neuesten Auflage drei Bernstorffs auf: Diplomaten und Minister in dänischen, hannoveranischen, englischen und preußisch-deutschen Diensten. „Mit dem letzten in dieser nicht abreißenden Reihe, dem letzten kaiserlichen Botschafter in Washington, Johann Heinrich Bernstorff, saß ich in den zwanziger Jahren in der gleichen Reichstagsfraktion“, schreibt Theodor Heuß in seinem Vorwort zu

Kurt von Stutterheim: „Die Majestät des Gewissens – In memoriam Albrecht Bernstorff“; Hans Christians Verlag, Hamburg; 100 S., 9,80 DM.

Aber das vorliegende Bändchen gilt nicht dem Botschafter, sondern dessen Neffen, dem Grafen Albrecht Bernstorff (1890–1945). Wie seine Vorfahren war dieser Edelmann Diplomat. Auch darin glich er ihnen, daß er sich seinen Dienstherrn aussuchte und ihm aufkündigte, als er es für richtig hielt.

1890 geboren, in Berlin und auf dem Besitz Stintenburg aufgewachsen, machte Bernstorff eine landwirtschaftliche Lehre durch, studierte ein bißchen, um dann als Rhodes-Scholar in Oxford sein entscheidendes Bildungserlebnis zu erfahren: „Dabei war es nicht einmal der Sport, der ihm, wie so vielen Ausländern, die Tür zum englischen Herzen öffnete. Obwohl er etwas ruderte und passionierter Jäger war, hätte man ihn, der später auch zur Körperfülle neigte, doch niemals einen Sportsmann nennen können. Geselligkeitsliebe, Gastfreundschaft und Freundschaftskult (mit beiden Geschlechtern), Humor und gesunder Menschenverstand, das Pläsier an der Debatte und die Freude an schönen Dingen, das war es, was ihn bei den Engländern anzog, ihn, dem alles Verkrampfte, Fanatische, Verstiegene und Auftrumpfende fremd war.“ Wieder zu Hause, bestand Bernstorff sein Referendar-Examen in Kiel. In dieser Zeit begegnete er der Gräfin Elly Reventlow, die, wie sein Biograph sagt, den bestimmenden Einfluß auf sein Leben ausübte. Im Ersten Weltkieg an der Botschaft in Wien, dann im April 1920 als Vertreter des Auswärtigen Amtes im besetzten Koblenz: Diplomat im eigenen Lande. Unterbrechung des Dienstes durch eine Banklehre, dann 1923 Legations-Sekretär in London. Der eigentliche Wirkungskreis ist erreicht. Bernstorff bleibt dort bis ins Unglücksjahr 33 und hat wohl mehr für die Beziehungen der beiden Staaten erreicht, als einem Botschaftsrat gewöhnlich vergönnt ist.

Während ihn die „braunen Schweine“ mit zunehmendem Entsetzen, erfüllten, enttäuschten die Engländer ihren guten Freund. Sic wollten nicht wahrhaben, wieviel von den deutschen Regierungsverhältnissen für die Welt abhing. 1933 nach Berlin zurückberufen, nahm Bernstoff seinen Abschied und trat in das jüdische Bankhaus A. E. Wassermann ein, das seine Büros am Wilhelmsplatz gegenüber der Reichskanzlei hatte. Zehn Jahre lang arbeitete er nun für die Verfolgten und gegen das System: „Mit der Gefahr, die wuchs, wuchs auch der Mann, den das Leid nicht zerbrach, sondern stärkte, bis eines Tages aus dem liebenswürdigen jungen Herrn des Londoner Parketts ein großer Charakter geworden war.“ Den Sommer 1940 verbrachte Bernstorff in Dachau. Er war denunziert worden, und Freunden gelang es, ihn zu befreien; aber im Sommer 43 wurde er nach der Rückkehr von eher Reise in die Schweiz wieder verhaftet. Rivensbrück, Drögen und das Moabiter Gefängnis in der Lehrter Straße waren Stationen seines Leidensweges. Dort lebte er noch am 23. April 1945. In der Nacht wurde er von einem SS-Kommando abgeholt. Seine Spur verlor sich im Nichts.

Die Schrift Stutterheims ist ein Werk der Pietät. Die Gestalt Albrecht Bernstorffs tritt aus ihr mit Würde hervor und liefert den Beweis, daß es besser ist, das Rechte zu tun, als Sicherheit zu wählen. Harry Pross