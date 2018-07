Von Wolfgang Krüger

Es ist eine Zeit des großen Abschiednehmens, in der wir leben. Wir nehmen Abschied von dem Fortschrittsglauben des neunzehnten Jahrhunderts, wir nehmen Abschied von dem Zeitalter der Nationalstaaten, – und es muß nun auch Abschied genommen werden von einer Vorstellungswelt, in der eine „Klasse von Kapitalisten“ und eine „Klasse von Proletariern“ in unvereinbarem Gegensatz die bewegenden Kräfte der gesellschaftlichen Wirklichkeit sind –, wenn das auch diesem oder jenem noch etwas schwerfällt.

Die politischen Parteien der Bundesrepublik haben diese Prozedur, mit mehr oder weniger Geschick und Erfolg, bereits einigermaßen hinter sich gebracht. Nun will sich ihr auch der Deutsche Gewerkschaftsbund in aller Form unterziehen.

Am 21. und 22. November tagt in Düsseldorf ein außerordentlicher DGB-Kongreß, um über ein neues Grundsatzprogramm zu beschließen; es soll die programmatischen Erklärungen des Münchener DGB-Gründungskongresses vom Jahr 1949 ablösen und der mit Abstand größten Arbeitnehmer-Organisation der Bundesrepublik ein zeitgemäßes Gesicht geben. Wenn dieses Programm so, wie es als Entwurf dem Kongreß vorgelegt wird, von den 600 Delegierten angenommen werden sollte – und das steht, von möglichen Akzentverschiebungen nach der einen oder anderen Seite abgesehen, zu erwarten –, dann wird man sagen können, daß nun auch der Deutsche Gewerkschaftsbund einen ersten entscheidenden Schritt getan hat, um sich von den Klischees und der dogmatischen Erstarrung der Vergangenheit zu lösen.

Man muß freilich das alte DGB-Programm zur Hand und auch genau gelesen haben, um beurteilen zu können, was in diesen Tagen im Deutschen Gewerkschaftsbund vor sich geht. Im Mittelpunkt dieses Programms aus dem Jahre 1949 steht die Forderung nach Überführung der Schlüsselindustrien in Gemeineigentum – angefangen von der Kohle-, Erz- und ölgewinnung, der Eisen- und Stahlerzeugung bis hin zu den chemischen Großbetrieben, der Energiewirtschaft und den Kreditinstituten – und das Bekenntnis zu einer volkswirtschaftlichen Totalplanung, die, anders als die „chaotische Marktwirtschaft“‚ allein in der Lage sei, dafür zu sorgen, „daß nicht private Selbstsucht über die Notwendigkeiten der Gesamtwirtschaft triumphiert.“

In der Vorstellungswelt des Münchener Grundsatzprogramms des DGB haben das private Eigentum und die freie Unternehmerinitiative, die sich auf einem freien Markt in einem freien Wettbewerb zu bewähren hat, nur (wenn überhaupt) in Relikten einen Platz. Es ist im Grunde ein staatssozialistisches Wirtschaftsprogramm.

Mit der Annahme des Düsseldorfer Reformprogramms wird der Deutsche Gewerkschaftsbund seinen offiziellen Frieden mit dem Privateigentum geschlossen haben. Die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln hat ihren ideologischen Sinn verloren und ist zum Rang eines Werkzeuges unter anderen Werkzeugen der Wirtschaftspolitik hinabgesunken. Sie ist nicht mehr ein vorrangiges Ziel, das seinen Sinn in sich selber trägt, sondern lediglich noch ein Mittel, und zwar das letzte, wenn alle anderen Mittel zur „Kontrolle wirtschaftlicher Macht“ (Verhinderung übermäßiger Konzentration, Mobilisierung des Wettbewerbs) versagen.