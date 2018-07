„Der Leopard“ (Italien; Verleih Centfox): Von Visconti durfte man mehr erwarten als eine getreue Adaption der berühmten Romanvorlage. Freilich kam diese ihm verführerisch weit entgegen, weiter als Vergas „Malavoglia“, die „La Terra trema“ zugrundeliegt, und als Camillo Boitos Novelle „Senso“. Nicht nur Viscontis Themen waren da – der Konflikt zwischen Süden und Norden, Aristokratie und Bürgertum, alt und jung im Rahmen einer Familie; bedeutsamer war, daß die eigene, subjektive Erfahrung Visconti in die Lage setzt, Lampedusas Position nachzuvollziehen. Für Visconti, dessen Geschlecht gleichermaßen an der feudalen wie an der kapitalistischen Periode der italienischen Geschichte beteiligt war, bedeutete der Konflikt zwischen dem Alten und dem Neuen im Italien des 19. Jahrhunderts eine lebendige Erfahrung. Eben diese Affinität Viscontis zu Lampedusa scheint ihn aber auch verführt zu haben, letztlich doch die kritische Distanz zu seiner Vorlage aufzugeben. Inspiriert von Lampedusa, begibt er sich immer wieder auf eine Art Schatzsuche. Diese fördert so schöne und entrückte Bilder zutage wie das Picknick auf der Fahrt nach Donnafugata und den „Fries“ der unbewegten Gesichter der Salinas im Kirchengestühl. Aber Visconti beurlaubt hier seinen Sinn für die Dialektik historischer Prozesse, den er in anderen Szenen so überzeugend bewährt, und gibt sich der melancholischen Erinnerung hin: wie eingefroren in durchsichtige Eisblöcke wirken diese Bilder. Ein weiteres Indiz für das Erlahmen der kritischen Anstrengung: Die Kamera verharrt regelmäßig in Naheinstellung vorm Gesicht des Fürsten, wenn dieser die Rückständigkeit Siziliens mythologisiert, wo es geboten gewesen wäre, seine Position durch Kontrastbilder zu relativieren. Wie sehr Visconti, der Marxist, doch dem Konservativismus Lampedusas nachgibt, erhellt auch die Zeichnung Sedáras, des liberalen Kriegsgewinnlers. In einer dialektisch-historischen Sicht hätte dieser sehr wohl als Vorbote des Umschlags vom herabgekommenen Liberalismus in den Faschismus erscheinen können. Daß Visconti die Möglichkeit sah, zeigen die Worte, die er Sedára in den Mund legt, aber sie passen schlecht zu der Karikatur, die Visconti sonst von Sedära gibt und die ganz von der selbstgefälligen Herablassung eines Sprosses alter Geschlechter dem Emporkömmling gegenüber erfüllt ist. pat