Probleme um den Herzinfarkt: Die Ernährung trägt nicht allein die Schuld Fragen, die nicht mehr in den Bereich der Medizin gehören

Von Hans Glatzel

In Deutschland stirbt jeder fünfte der Männer, die in der zweiten Hälfte ihres Lebens stehen, am Herzinfarkt. Über die Ursachen dieser gefährlichen Krankheit, die immer häufiger auftritt, sind die Meinungen der Mediziner noch sehr geteilt. Eine Zeitlang galt es als erwiesen, daß die gesättigten Fettsäuren, die wir mit unserer Nahrung aufnehmen, für die Infarktbildung verantwortlich sind. Inzwischen haben jedoch Forschungen, an denen Professor Dr. Hans Glatzel vom Max-Planck-Institut für Ernährungsphysiologie in Dortmund maßgeblich beteiligt ist, Zweifel an dem Kausalzusammenhang zwischen Fettkonsum und Infarktanfälligkeit aufkommen lassen.

In den zwanziger Jahren haben wir als Studenten innere Medizin noch nach Büchern gelernt, in deren Inhaltsverzeichnis das Wort Herzinfarkt nicht vorkam. Heute kennt jeder Laie die Symptome dieser Krankheit, und der Herzinfarkt ist zu einer der bekanntesten und häufigsten Todesursachen geworden. Wo er aber nicht zum Tode führt, da hinterläßt das Krankheitserlebnis das Bewußtsein ständiger Bedrohung und zerstört dadurch oft genug die Lebensfreude, Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit seines Opfers.

Infarkt, das ist ein Organbezirk, der von seiner normalen Blutzufuhr abgeschnitten ist, dadurch funktionsunfähig wird und abstirbt. Wie es dazu kommt, darüber herrschen in der ärztlichen und nichtärztlichen Allgemeinheit Vorstellungen, die von der Theorie des amerikanischen Physiologen Ancel Keys geprägt sind. Keys lehrt: Ein Herzinfarkt entsteht, wenn ein Herzkranzgefäß atherosklerotisch erkrankt, für den Blutstrom undurchgängig wird und dadurch die Blutversorgung des zugehörigen Herzmuskelbereichs sperrt. Die charakteristischen Kennzeichen der Atherosklerose sind herdförmige Einlagerungen von Cholesterin, einer fettähnlichen Substanz, in die Wand der Blutgefäße. Je cholesterinreicher das Blut, desto schwerer und ausgedehnter die Atherosklerose. Das Blut ist aber um so cholesterinreicher, je mehr Fett – genauer gesagt, je mehr gesättigte Fettsäuren – der Mensch verzehrt. Kurz: Der Mensch ißt sich mit Fett herzkrank. So weit Ancel Keys.

Diese These stützt sich auf drei Fundamente: auf tierexperimentelle Ergebnisse, auf ärztliche Beobachtungen und auf epidemiologische Feststellungen. Wie standfest jene Theorie ist, läßt sich nur durch eine kritische Untersuchung der Fundamente feststellen. Beginnen wir mit den Tierexperimenten:

Der Vergleich hinkt