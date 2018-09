Inhalt Seite 1 — Im Glanz der Erinnerung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans-Joachim Schoeps

„Jugendbewegung, Welt und Wirkung“ – Festschrift zur fünfzigsten Wiederkehr des Freideutschen Jugendtages auf dem Hohen Meißner; Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf; 256 Seiten, 14,80 Mark.

Werner Kindt (Herausgeber): „Grundschriften der deutschen Jugendbewegung“; Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf; 555 Seiten, 32,– Mark.

Karl O. Paetel: „Jugend in der Entscheidung“; Voggenreiter Verlag, Godesberg; 310 Seiten, 16,80 Mark.

Der Meißnertag von 1963 hat, wie alle Berichte übereinstimmend bezeugen, den sichtbaren Beweis gegeben, daß die deutsche Jugendbewegung eine historische Größe ist, weil das Lebensgefühl der Generation von 1913 auf diese und allenfalls auf die nachfolgende bündische Generation beschränkt geblieben war und in die Gegenwart nicht übertragbar ist. Ausgenommen den engen Kreis der Initiatoren hat dies auch niemanden verwundert. Die geistesgeschichtliche Forschung ist sogar in der Lage, den genauen Beweis dafür, warum dies so ist, aus dem Generationsvergleich heraus zu führen.

Das Gesicht jeder Jugendgeneration wird von den Anforderungen der Zeitlage bestimmt, in der sie steht und auf die sie zu antworten hat. Genauso, wie 1913 revolutionäre Antworten möglich waren und sogar zur Zeittypik gehörten, müssen es heute schicksalhaft konformistische Antworten sein, mit denen sich die junge Generation in der durchtechnisierten Industriegesellschaft durch Anpassung einzurichten sucht. Anders würde die junge Generation von heute vorgestrig werden, etwa wenn sie tatsächlich die alte Jugendbewegung fortsetzen wollte. Aber das will sie ja auch gar nicht. Wo es als Randereignis 1963 dennoch geschieht, ist es ohne Zukunft. (Es sei in diesem Zusammenhang auch hingewiesen auf das Kapitel „Jugendbewegung“ in dem jetzt in neuer Auflage erscheinenden Erinnerungsbuch des Verfassers dieser Rezension „Rückblicke – die letzten dreißig Jahre und danach“, Haude & Spenersche Verlagsbuchhandlung, Berlin, 246 S.)

Für die Menschen der alten Jugendbewegung ist es sicher betrübend, wenn sie dessen inne werden, daß ihr Generationsschicksal unüberspringbar ist. Die Weiseren unter ihnen tun daher auch das, was immer zu tun bleibt, wenn die Zeit einer Bewegung um ist, die voll Leben war, nun aber endgültig beerdigt wird: Rechenschaftsablegung über das Gewollte und das Erreichte. Gewollt wurde vieles, erreicht einiges – und zwar zumeist schon in den zwanziger Jahren. Davon berichtet die Festschrift „Jugendbewegung, Welt und Wirkung – fünfzigste Wiederkehr des Freideutschen Jugendtages auf dem Hohen Meißner“.