Familiengemäße Gestaltung des Einkommens – eine Aufgabe der Sozialen Marktwirtschaft

Von Dr. Bruno Heck, Bundesminister für Familie und Jugend

Sozialpolitik beschränkte sich früher einmal darauf, in besonders dringlichen Notständen Abhilfe zu schaffen. Heute sind die Bemühungen der fortschrittlichen Sozialpolitiker darauf gerichtet, die Sozialpolitik herkömmlichen Musters zu einer strukturellen Gesellschaftspolitik zu entwickeln, die das Auftreten sozialer Notstände im voraus verhindert. Mit dieser Entwicklung haben Maßnahmen und Bestrebungen eingesetzt, die unter der Bezeichnung „Familienpolitik“ zusammengefaßt werden. Obwohl die Familienpolitik bereits in allen europäischen Staaten zu einem Kernstück moderner Gesellschaftspolitik geworden ist, ist sie in der Bundesrepublik in Sinn und Aufgaben noch umstritten. Hier die Meinung des zuständigen Fachministers.

Die Familie ist nicht nur die biologische Gemeinschaft, über die der Mensch in die Welt kommt; in der Familie vollzieht sich auch die Ausformung des Menschen zur religiösen und zur sozial-kulturellen Persönlichkeit. Will eine Gesellschaftspolitik dieser Wirklichkeit gerecht werden, will sie sich ernstlich am Menschen für den Menschen orientieren, dann muß sie, wo dies notwendig ist, die Strukturen von Wirtschaft und Gesellschaft an die Familie und ihre Lebensgesetze anpassen.

Wenn die Familie nicht das Opfer der nur die Leistung einfordernden Industriewirtschaft werden will, wenn die Familie weiterhin ihre fundamentale Aufgabe für Mensch und Gesellschaft behalten und lösen soll, dann müssen wir ernst machen mit dem Auftrag unseres Grundgesetzes, das der Familie den Schutz der staatlichen Ordnung garantiert; denn gerade die Strukturen der modernen Industriewirtschaft und ihre Veränderungen sind es, welche die Familie, bleibt sie sich selbst überlassen, insbesondere die kinderreiche Familie, in vielfacher Weise in eine oft arge Bedrängnis bringen.

Fragwürdige „Selbsthilfe“

Ich weise hier lediglich auf die zusätzliche außerhäusliche Erwerbstätigkeit von Müttern heranwachsender Kinder hin oder auf den Verzicht, den älteren Kindern einer größeren Geschwisterschar eine qualifizierte Berufsausbildung mit auf den Weg zu geben. Das sind Formen der „Selbsthilfe“, die häufig weit über das tragbare Ausmaß hinausgehen; sie behindern auf längere Sicht die Entfaltung der Familie zum Schaden der Väter und Mütter, vor allem aber zum Schaden unserer Kinder; und das trifft die ganze Gesellschaft – wenn auch, für alle erkennbar, erst in der nächsten Generation.