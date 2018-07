Seit Mitte vergangenen Jahres der ebenso ungewöhnliche wie unbeliebte Zwischenzins von 5 3/4 % nach einer kurzen Gastrolle wieder dem bewährten Sechsprozenter weichen mußte, herrscht am bundesdeutschen Rentenmarkt eine bis dahin kaum gekannte Ruhe und Stabilität. Die Verantwortlichen, der sogenannte „Elferrat“ des Zentralen Kapitalmarktausschusses, ignorierten fortan saisonale Schwankungen, und zwar nach beiden Seiten. Genausowenig wie Schwächeperioden zum Anlaß genommen wurden, den Sechsprozenter einem höheren Zins zu opfern, nutzte man starke Phasen zu einer Zinssenkung. Als der Rentenmarkt zum Beispiel im Juli dieses Jahres größte Mühe hatte, die dritte Tranche der Bundesanleihe zu verdauen, hielt man weiter am sechsprozentigen Zins fest: Eine vorübergehende Schonkost und die Verkürzung der Laufzeiten auf nur zehn Jahre brachten den erhofften Erfolg. Der Sechsprozenter konnte gehalten werden.

In den letzten Monaten und Wochen stieß er sogar auf eine so lebhafte Nachfrage, daß nach leichten Kursbefestigungen jetzt plötzlich von einer möglichen Zinssenkung gesprochen wird. Mit aller Vorsicht zwar, aber doch unüberhörbar. Anlaß dazu gibt die Deutsche Shell AG, die ihre 1958 zu 7 1/2 % aufgelegte Anleihe umtauschen will. Dies aber nicht zu dem vorerst noch „landesüblichen“ Zins, sondern zu 5 1/2 %. Die alte Anleihe ist bereits gekündigt. Und damit den Gläubigern der Umtausch nicht allzu schwer fällt, sollen die neuen Titel zu 97 % ausgegeben werden. Die Rendite kommt damit recht nahe an sechs Prozent heran.

Das Echo auf diese Ankündigung ist zwiespältig. In Bankkreisen ist man überwiegend der Auffassung, daß die Zeit für eine Zinssenkung noch nicht reif sei. Die gute Verfassung des Marktes sei zur Zeit in starkem Maße durch Sondereinflüsse begünstigt: durch die Lethargie der Aktienbörsen, die lebhafte Auslandsnachfrage, die vergleichsweise schwache Emissionstätigkeit und das Näherrücken des Coupontermins zum 2. Januar, der beträchtliche Mittel für die Wiederanlage „freisetzen“ wird. Zinsexperimente zum Jahresanfang seien überdies schon allzu oft schiefgegangen, weil den starken Anlagemonaten meist sehr bald eine entsprechende Frühjahrsmüdigkeit folgte.

So ist es denn auch zu verstehen, daß sich der Zentrale Kapitalausschuß dieser Tage für die Beibehaltung des Sechsprozenters aussprach. Man hat sich hierzulande inzwischen eben so sehr mit dem „Six Appeal“ befreundet, daß man nur ungern das Risiko einer Zinssenkung eingeht. Nicht von ungefähr war schließlich der Bruttoabsatz an Festverzinslichen bereits in den ersten neun Monaten dieses Jahres mit 12,4 Mrd. DM höher als im Rekordjahr 1962 mit knapp 12 Mrd. DM.

Es gibt aber auch Stimmen, die dem Rentenmarkt für 1964 durchaus eine Senkung des Kapitalzinses auf 5 1/2 % zutrauen. Ob die Optimisten oder aber die Skeptiker recht behalten werden, bleibt abzuwarten. Heute vermag jedenfalls noch niemand mit Sicherheit zu sagen, welche Anforderungen im kommenden Jahr an den Kapitalmarkt (vor allem von der öffentlichen Hand) gestellt werden. Die Shell-Anleihe ist als „Umtauschaktion“ wohl noch kein geeigneter Testfall. Immerhin könnte sie insofern zu einem nachahmenswerten Beispiel werden, indem sie zeigt, daß sich erste Industrieschuldner bei der Wahl der Anleihekonditionen durchaus mit Erfolg etwas „elastischer“ bewegen können. Warum sollte der Ausgabekurs (oder der Zins) nicht die unterschiedliche Bonität des Schuldners berücksichtigen? Der Kapitalmarkt würde auf diese Weise nur an Farbe gewinnen. er