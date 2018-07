Vor mehr als fünfzehn Jahren, am 23. April 1948, wurde in Algier und Paris eines der grausamsten Stücke der Moderne, Emmanuel Roblès’ „Monserrat“, uraufgeführt: ein Drama, das den Gewissenskonflikt des klassischen Schauspiels so gnadenlos und konsequent pointiert, daß sich – um Vergleichbares zu nennen – der Seelenkampf Hugos (aus Sartres „Schmutzigen Händen“) dagegen wie eine harmlose Meditation ausnimmt.

Die Spanier haben, im Juli 1812, den größten Teil Venezuelas besetzt; ihr Regiment ist zynisch und brutal; man begeht Verbrechen im Namen der Kirche. Alle Hoffnung ruht auf Simon Bolivar; nur er allein, der krank und flüchtig die Truppen neu zu ordnen suchte kann den Unterdrückten noch helfen. Die Spanier, unter Izquierdos Befehl, rüsten zu einer großen Fahndungsaktion; aber ein Mann aus den eigenen Reihen, Monserrat, verrät dem Verfolgten den Plan und zeigt ihm ein Versteck. In diesem Augenblick läßt Izquierdo sechs Unschuldige aufgreifen ... vier Männer und zwei Frauen, denen zu sterben bestimmt ist, wenn Monserrat schweigt und Bolivars Fluchtort nicht preisgibt.

Man kennt die Lage, und man kennt, von Sartre bis zu Siegfried Lenz, den Kerkerraum, in dem die Verlorenen eine Entscheidung herbeiführen wollen. Auch die Requisiten, Steine, Gitter und Schemel, sind seit langem vertraut. Und dennoch hat kein Dramatiker unserer Zeit die abstrakte Situation des „so oder so verlorenen Seins“ mit derart raffinierten dialektischen Volten, aber auch so plastisch und konkret dargestellt wie gerade Roblès. Rette ich einen, verliere ich sechs; rette ich sechs, verliere ich mit dem Einen unter Umständen eine Million (denn niemand außer Bolivar ist in der Lage, das Land zu befreien): Das ist die Situation. Das Kind vor Augen oder die imaginäre Zahl; die kleine Sicherheit oder die größere Möglichkeit; das Greifbar-Nahe oder die ferne Idealität: so heißen die Fragen, mit denen Monserrat, ein Schillerscher Held im Gestapo-Jahrhundert, sich konfrontiert sieht.

Eine Lösung gibt es hier nicht; nur das Absurde regiert: Als die sechs tot sind, meldet ein Bote, daß man Bolivars Versteck auch ohne Monserrats Hilfe aufgespürt hat. (Freilich, Bolivar ist den Häschern entkommen.) War das Opfer also vergeblich; starben Kaufmann und Mutter, Schauspieler und Töpfer umsonst? (Und mit ihnen die beiden, die freiwillig gingen?) Fragen stehen am Schluß, Probleme bleiben Probleme, kein Wort von Katharsis.

Es ist dankenswert, daß das Fernsehen diese Parabel des Schreckens gezeigt hat: die existenzialistische Dramatik, das wurde wieder einmal bewiesen, war größer als man heutzutage meint. Umgelter machte aus dem realistischen Denkspiel eine Legende, die überall und jederzeit spielt. Der Name Bolivar wurde gestrichen; die Lokalität – das spanische Generalkapitanat – gab sich modern; die Uniformen hatten zeitgenössischen Schnitt. Visionen von Schreckensszenen, lebendig begraben, mit Honig begossen, in einen Ameisenhaufen geworfen, flammten immer wieder auf; aber es blieben Visionen; der Inszenierungsstil war überlegen und andeutendkühl; man exerzierte ein Gleichnis des Terrors, der Verlorenheit und der Hoffnung. Kieling und Graf, zynisch-ängstlicher Teufel und furchtsamer Held, zeigten, ohne je ins Schematisieren zu fallen, die Distanz zwischen Himmel und Hölle; ein sehr behutsames timing verlieh den Opfern Kontur; Aktion und Rede, die Diskussion und die Geste, schienen sorgsam aufeinander abgestimmt; sehr überzeugend die Detail-Vergrößerungen: Augen-Reflexe, Sandsäcke, klatschende Hände. Nur der Priester blieb blaß; der Regie-Auffassung entsprechend hätte man ihn fortlassen sollen. Inmitten des zeitlos-grausamen Märchens nahm sich Pater Coronil denn doch zu spanisch-realistisch aus. Oder hatte man etwa an Francos Kirche gedacht? Momos