Wir haben in Deutschland gewiß keinen Mangel an Kunstbüchern, die sich „vorwiegend an den jugendlichen Leser wenden“. Zum mindesten behaupten das die Autoren im Vorwort oder die Verleger im Klappentext. Solche als Jugendlektüre deklarierten Kunstbücher werden im allgemeinen in Form von „Stilfibeln“ oder „Einführungen“ in die Kunst der Gegenwart oder der Vergangenheit aufgemacht. Psychologisch wirksamer ist die andere Methode: nicht von der Kunst, sondern vom Künstler zu reden. So macht es der französische Autor Henri Perruchot, dessen „Dix grands peintres“ jetzt in einer zweibändigen deutschen Ausgabe vorliegen. Vor einem Jahr erschien der erste Band „Klassische Impressionisten“, jetzt der zweite Teil:

Henri Perruchot: „Von Gauguin bis Rouault“, aus dem Französischen von Günther Rehbein; Hoch-Verlag, Düsseldorf; 192 S. mit 181 farbigen und Schwarzweiß-Abbildungen, 14,80 DM.

Gauguin („der edle Wilde“), van Gogh, der Zöllner Rousseau, Modigliani, Utrillo („der Klassiker des Montmartre“) und Georges Rouault sind die fünf Maler, von denen Perruchot berichtet und deren Biographien, wenn man von Rouault absieht, den Begriff des seinem Dämon ausgelieferten Künstlers illustrieren. Perruchot schreibt angenehm unsentimental, ohne romanhafte Ausschmückungen, die Wirklichkeit ist abenteuerlich genug. Er macht aus den Malern keine Leinwandhelden und keine Idole. Speziell im Fall des Zöllners Rousseau zieht er gegen den Mythos vom Tumben Toren, vom Mal er des reinen Herzens energisch zu Felde. Daß es nicht bloß um aufregende Schicksale geht, sondern um Malerei, wird durch die vielen Bildreproduktionen gleichsam beiläufig demonstriert. Wenn man weiß, unter welchen Umständen sie gemalt wurden, sieht man die Bilder mit andern Augen; für die „Vertiefung“, für eine formale Betrachtung und die stilistische Einordnung der Bilder von Gauguin bis Rouault gibt es genügend andere Bücher. g.s.