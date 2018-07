Für die sowjetische Hausfrau dämmert eine neue Ära herauf. Wie ihre Kollegin in den kapitalistischen Ländern wird sie in Zukunft die Lebensmittel in handlichen Fertigpackungen kaufen können. Gleichzeitig soll eine ausgedehnte Kette von Selbstbedienungsläden den täglichen Einkauf beschleunigen. Langwieriges Schlangestehen und umständliches Einfüllen und Abwiegen der Waren auf dem Ladentisch werden damit auch für sie der Vergangenheit angehören.

Mit einem deutlichen Seitenblick auf die Verhältnisse in den Vereinigten Staaten haben sowjetische Wirtschaftexperten festgestellt, daß hier eine Änderung geschaffen werden müsse. Schon seit einiger Zeit ist in der UdSSR ein merklicher Anstieg der Lieferung fertig verpackter Nahrungsmittel zu verzeichnen. So betrug bei Backwaren der Anteil verpackter Waren 1940 nur 9,5 % des Gesamtumsatzes, 1956 war er jedoch auf 59 % hinaufgeklettert. Die Moskauer Bäckereiorganisation lieferte 1959 ihr gesamtes Brot verpackt. Demgegenüber hinkte die Entwicklung in anderen Branchen hinterher. So kamen bei Zucker nur 4,4 %, bei Süßwaren 19.2 % und bei Teigwaren 4,8 % der Gesamtproduktion in verkaufsfertigen Packungen auf den Markt.

Mit planender Gründlichkeit machten sich die sowjetischen Wirtschaftsfunktionäre an das Problem heran. Man stellte fest, daß 1958 allein in Moskau 329 000 Arbeitsstunden eingespart werden konnten, indem 50 % der Milch statt offen, in Flaschen verkauft wurden. Untersuchungen in dem Milch-Kombinat Ostankino haben gezeigt, daß der Verkauf von Flaschenmilch 2 3/4 Stunden pro Tonne dauerte, für offene Milch dagegen 4 1/2 Stunden für die gleiche Menge notwendig waren. Der Milchverbrauch in Moskau betrug 1958 etwa 377 000 Tonnen.

In demselben Kombinat waren zum Abpacken von einer Tonne kurdischen Käses in Halb-Kilo-Packungen 22,8 Arbeitsstunden nötig. In Einzelhandelsgeschäften hätte das Abwiegen und Verpacken n Wachspapier dagegen 61,2 Arbeitsstunden mehr in Anspruch genommen.

Auf die gesamte Nahrungsmittel-Industrie umgerechnet würde somit die Lieferung in Einzelpackungen Tausende von Arbeitsstunden einsparen. Der Moskauer Wirtschaftsrat stellte daher für 1965 einen Plan auf, wonach beispielsweise 88 % der Süßwaren, 43,6 % der Teigwaren und 94.3 % des Zuckers verpackt auf den Markt kommen sollen.

Die Waren können in Zukunft in Selbstbedienungsläden und Automaten angeboten werden, wobei ein Minimum an Personal nötig ist. Im Jahre 1960 gab es in der UdSSR nur 4000 Geschäfte, die soch so fortschrittlich Verkaufsmethoden wie Selbstbedienung und Automaten bedienten. Ein Jahr später hatte sich die Gesamtzahl auf 8000 erhöht. Dieser Trend wird weiterhin anhalten, da ausgerechnet wurde, daß die Bedienung in diesen neuen Geschäften nur 35 bis 40 % der anderenfalls benötigten Zeit beansprucht.

Die sowjetische Hausfrau wird also in Zukunft wie ihre westliche Kollegin auf den kleinen Plausch über den Ladentisch verzichten müssen, dafür aber Zeitersparnis und Hygiene einhandeln. Außerdem wird sie wahrscheinlich denselben Versuchungen erliegen, nämlich mehr einzukaufen, als sie eigentlich geplant hatte.

Wolfgang Kuballa