Voraussetzung für ein gutes Führungsteam ist die Bereitschaft, Mitarbeiter besser zu informieren und an der Vorbereitung der Entscheidungen maßgeblich zu beteiligen. Durch diesen Weg wird man gleichzeitig neue Aufstiegsmöglichkeiten öffnen und damit kompetente Führungskräfte fester an Familienunternehmen binden. Dieser Weg schließt aber auch die Erkenntnis ein, daß kompetente Führungskräfte starke Führungskräfte sind und damit der Unternehmer zum echten „primus inter pares“ werden muß, will er die Gesamtverantwortung weiterhin fragen und die letzte Entscheidung nach Wägung aller Umstände allein fällen.

Wolfgang Herion

Erster Vorsitzender der Jungen Unternehmer