Der edle Räuber, der outlaw, der große Einsame im Konflikt mit der durch Gesetz und Sitte eingeengten Welt bürgerlicher Wohlanständigkeit: gibt kaum einen Jungen, der sich nicht auf einer bestimmten Stufe seiner Entwicklung von Gestalten dieses Schlages auf das lebhafteste angezogen, ja, fasziniert sähe. Soweit es sich dabei um Seeräuber handelt – eine Spezies, die innerhalb der erwähnten Gruppe ohnehin besonders markant und zahlreich vertreten ist –, kann er neuerdings sogar die Bekanntschaft aller hier irgendwie in Frage stehenden Persönlichkeiten von Rang und Namen auf den Seiten eines einzigen Buches machen –

Ludwig Bühnau: „Piraten und Korsaren der Weltgeschichte“; Arena Verlag, Würzburg; 304 S., mit Illustrationen, 16,80 DM.

Eine Weltgeschichte der Seeräuberei also, eine historische Piratologie für junge Leute, ein wohlbestücktes Korsarium aller Zeiten und Zonen, beginnend bei den antiken Freibeutern des Mittelmeerraumes bis herauf zu dem Hauptmann Galvao unserer Tage – welcher Junge griffe da nicht begeistert zu? Um so mehr, als der Verfasser nicht nur eine Unmenge interessanten und hinreichend gesicherten Materials vor dem Leser ausbreitet; er versteht sich überdies auf die Kunst, knapp und anschaulich zu erzählen, niemals den roten Faden zu verlieren und dennoch eine Fülle bezeichnender Einzelheiten ins Bild zu rücken.

Der stattliche Leinenband mit seinen zahlreichen, zum Großteil zeitgenössischen Illustrationen, in seiner übersichtlichen Gliederung des Textes und mit dem umfangreichen Register am Schluß ist ein rundum gelungener Wurf – auch wenn es mir vorkommen will, als habe der Verfasser mit seinen häufig wiederholten Hinweisen auf die Verwerflichkeit der Piraterie des Guten zuviel getan. Denn daß Seeräuber Räuber und als solche von Rechts wegen zu bekämpfen und zu verabscheuen sind, weiß man ja ohnehin; und wer das nicht wahrhaben will (oder besser: wer es auf Grund seines Alters und seines Entwicklungsstandes nicht wahrhaben kann), der wird sich von dieser seiner Auffassung auch durch noch so viele moralische Kommentare nicht abbringen lassen. Er teilt nicht die Meinung der Pfeffersäcke. Er nimmt sich die Freiheit, den rechtlichen Aspekt der Sache zu ignorieren. Er schwärmt weiter für Störtebeker und Goedeke Michels, für Flibustier und Bukanier, für die Vitalienbrüder und Wassergeusen, für alles, was unter der schwarzen Piratenflagge noch immer über die sieben Meere segelt – und segeln wird, solange es Jungen gibt, die sich für Abenteuer und kühne Taten begeistern können. Otfried Preußler