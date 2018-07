Von Helmut Schmidt

Der Leitartikel in der ZEIT Nr. 45 vom 8. November 1963 "Ist das Parlament an allem schuld?" von Marion Gräfin Dönhoff stellte die Behauptung auf, das Parlament sei nicht mehr das geistige Schlachtfeld der Nation. Begründung: weil erstens die Probleme so technisch und so kompliziert geworden sind, daß sie nur noch in den sachverständigen Ausschüssen diskutiert werden können, zweitens, weil die Parteien entideologisiert worden sind. Einst war es ihr Ziel, die Wirklichkeit zu verändern, heute geht es ihnen offenbar nur noch darum, mit Hilfe der Meinungsforschungsinstitute herauszufinden, was das Publikum hören will. Den Hamburger Senator Helmut Schmidt hat dies zu nachstehender Betrachtung veranlaßt.

Was das Unbehagen am Staat angeht: Es stimmt, das Parlament ist nicht an allem schuld. Aber es ist zu ergänzen: Das Parlament ist keineswegs unschuldig. Trotz aller objektiven Gründe, welche zu Recht dafür angeführt werden, daß der Bundestag "nicht mehr der Ort der eigentlichen politischen Auseinandersetzungen" sei, bleibt die Frage: Wie weit will denn der Abgeordnete – in seinem subjektiven Selbstverständnis – überhaupt Wortführer und Vorkämpfer im Streite sein?

Natürlich kann ein Parlament immer nur ein Teil-Schauplatz des geistigen und politischen Ringens innerhalb der Nation sein; es erfüllt vielleicht dann seine Aufgabe sogar besonders gut, wenn es ganz wesentlich Resonanzboden und Spiegelbild für die Dialektik eines allgemeinen geistigen Prozesses ist. Natürlich ist es gut, wenn der Bundestag und seine Fraktionen nicht ausschließlich weltanschaulich oder durch pseudoreligiöse Vorurteile bestimmt sind, die zum Gespräch miteinander keinen Raum mehr lassen. Natürlich ist es gut, wenn die Abgeordneten versuchen, sich Sachverstand zu erwerben, um den immer komplizierter werdenden Sachproblemen in Regierung und Gesetzgebung gewachsen zu bleiben. Aber nur allzu natürlich ist es auch, daß unser arbeitstechnisch miserabel ausgestatteter Bundestag von Jahr zu Jahr stärker in die Abhängigkeit vom Sachverstand der etablierten Bürokratien des Staates und der Verbände und deren vested interests gerät – aber muß das so bleiben? Nur allzu natürlich ist es, daß demokratische Politiker die Gunst der Wähler suchen – aber sollte dies wirklich ihre oberste Richtschnur sein?

Ein Parlament und seine Abgeordneten brauchen Selbstvertrauen, sie brauchen das Bewußtsein ihrer hohen Aufgabe, sie brauchen Courage. Diese Grundlagen einer parlamentarischen Demokratie haben sich in vierzehn Jahren Adenauer nur schwer entwickeln können. Zwei Sätze waren es in Gräfin Dönhoffs Aufsatz über das Unbehagen am Staat, die den leidenschaftlichen Parlamentarier wie Keulenschläge treffen mußten:

"Es gibt keine festgegründeten Moralvorstellungen, keine wirklichen Erziehungsideale, keine unwandelbaren ethischen Maximen mehr als Ausgangspunkt..." und "Die Parteien haben ... ihr Sinnen und Trachten heute nur mehr darauf gerichtet, es der Majorität der Wähler recht zu machen".

Wenn diese beiden Sätze auf die Dauer recht behalten, so wird auch die zweite deutsche Demokratie sich nicht erfolgreich stabilisieren. Aber ich weigere mich zutiefst dagegen, den Inhalt dieser beiden dicta als Fatum hinzunehmen. Politik darf nichts anderes sein, als die Anwendung feststehender sittlicher Grundsätze – je nach dem Maße eigener Einsicht – auf wechselnde Situationen, Notwendigkeiten und Bedürfnisse. Wer als Parlamentarier nicht solchen festen Boden unter seinen Füßen hätte, der wäre verloren.